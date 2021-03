Tragico incidente al Policlinico di Catanzaro. Paziente muore dopo essere caduto e aver sbattuto la testa

Tutto riconduce ad un tragico incidente. Ma saranno l’autopsia e le contestuali indagini dei Carabinieri, entrambi atti dovuti, a chiarire meglio e contestualizzare le circostanze che hanno portato alla morte di un giovane straniero.

Ricoverato in un reparto del Policlinico, l’uomo, pur essendo sotto stretta osservazione per il sospetto di aver contratto una malattia infettiva, ha lasciato per un po’ il reparto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto accidentalmente sbattendo la testa.

Per lui non c’è stato nulla da fare.