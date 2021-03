Vetrine in festa, premiate le ditte vincitrici della quattordicesima edizione

«Voglio ringraziare tutti i commercianti che hanno partecipato al concorso, anche quelli che non hanno vinto: in tempo di pandemia, nonostante le conseguenti restrizioni a cui siamo tutti quanti sottoposti e nonostante le difficoltà economiche di tutto il settore, aver comunque contribuito a regalare un momento di normalità nel periodo natalizio è stata una bella testimonianza della voglia di reagire che caratterizza gli imprenditori». Così ha esordito il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Daniele Rossi nel corso della consegna dei premi per la nona edizione di “Vetrine in Festa”, il concorso indetto dalla Proloco di Catanzaro per premiare i migliori allestimenti per il Natale 2020 in città.

«Ci tengo, inoltre, a ringraziare la Proloco e Pippo Capellupo per la passione con cui si adoperano per l’organizzazione del premio: la Camera di Commercio di Catanzaro è veramente felice di sostenere questa iniziativa», ha aggiunto Rossi.

«Grazie alla Camera di Commercio e alla gioielleria Megna per il sostegno all’iniziativa e grazie soprattutto ai ragazzi del servizio civile che hanno collaborato con la Proloco di Catanzaro per il contributo offerto in questo anno di attività segnato dalla pandemia. Abbiamo inteso premiare, in questo momento così difficile, chi ha stretto i denti e resistito, chi ha lavorato con entusiasmo e fiducia nonostante le difficoltà. Il mercato in pandemia è stato caratterizzato dal ricorso agli acquisti online, ma la Proloco ha voluto sottolineare ancora di più l’attitudine dei commercianti a voler dimostrare la loro voglia di andare avanti. Oltre ai duecento commercianti che quest’anno hanno partecipato, il pensiero corre alle attività che non hanno riaperto dopo il lockdown», ha detto Filippo Capellupo, presidente regionale Unpli e presidente della Proloco del capoluogo.

Alla cerimonia ha preso parte anche Alessio Sculco, assessore comunale alle attività produttive: «Quello di oggi è un appuntamento importante, è un segnale di speranza e di continuità. È passato un anno dall’inizio della pandemia e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, ma bisogna continuare a lavorare perché il tessuto economico possa riprendere il proprio percorso. La mia presenza qui va dunque nella direzione sempre seguita del dialogo tra istituzioni e commercianti al fine di poter lavorare in sinergia alle modalità di supporto concreto all’attività economica locale. Ascoltare e concertare, quindi, sono gli unici strumenti attraverso i quali le strategie amministrative possono essere efficaci», ha detto l’assessore.

Sono state premiate le vetrine realizzate dai negozi: Parafarmacia Farmasevice; Fiò a Gogò; Idea Verde; Gioielleria Megna; Pasticceria Antonino Foti; Armisport Grillo; Porcellane & Cristalli Caccavari; Bar “Il Comunale”; Idea Bimbi; OroCarni; Cioccolateria Cioccotè; Coincasa; Glamour Camicie.

Premio speciale alla chiesa Madonna di Pompei per l’allestimento della natività nel quartiere S. Antonio.