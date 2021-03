Centro ricerca Economia e management dell’Umg, ok alla collaborazione con il Comune

Continua la collaborazione concreta e positiva fra l’amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo e l’università Magna Graecia. Lo ha annunciato l’assessore alla Cultura Ivan Cardamone a margine dell’approvazione, eseguita dalla giunta, del patrocinio gratuito alle attività del Centro ricerca Economia e management dell’Umg.

“La rinnovata partnership con l’Ateneo e, in particolare, con il Centro ricerca diretto da Michele Trimarchi – ha spiegato Cardamone -, serve ad approfondire l’analisi e valutare meglio l’impatto economico e sociale degli investimenti culturali fatti da questa amministrazione nel corso degli anni. Da tempo Catanzaro, nel centro storico e non solo, ha attuato una nuova e importante strategia di promozione della cultura in ogni sua sfaccettatura.

Manifestazioni d’arte contemporanea, mostre di pittura e scultura, concerti ed eventi di vario genere hanno consentito alla città di assumere un ruolo importante negli ambiti meridionale e nazionale grazie a una programmazione mirata, polivalente e di livello, grazie alla fondamentale sinergia che si è instaurata con i privati. Ricevere ulteriori feedback dalle persone, senza per questo limitarsi alle risposte date partecipando agli eventi in sé, può essere ulteriormente importante per promuovere e valorizzare le forme di espressione artistica e culturale oltre che conoscere gli effetti di queste stesse forme, in termini socio-economici, all’interno del territorio comunale”.