De Caprio “difende” don Panizza: “Nessuno tocchi l’antimafia”

“Nessuno tocchi l’antimafia dell’impegno. Le istituzioni devono creare un cordone intorno alla comunità ‘’Progetto Sud’’ con iniziative rivolte al servizio della legalità. Sono vicino a Don Giacomo Panizza e a tutti i dipendenti. Gesti così vili vanno condannati con forza”.

È quanto afferma il presidente della commissione regionale anti ‘Ndrangheta, Antonio De Caprio, all’indomani degli atti intimidatori, rivolti ai lavoratori e alle lavoratrici della Comunità a Lamezia Terme che operano nel bene confiscato di Via dei Bizantini. Gomme squarciate in pieno giorno sono la brutta sorpresa che quattro degli operatori della casa ‘’Pensieri & Parole’’ hanno trovato negli ultimi 8 giorni alla fine del turno.

La denuncia che è già sul tavolo del procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio, della Dda e di Nicola Gratteri e Vincenzo Capomolla per chiedere un intervento deciso, a sostegno delle attività sociali e produttive della Comunità ‘’Progetto Sud’’.

“Chi, come Don Giacomo e i suoi collaboratori operano ogni giorno per gli ultimi, creando occasioni di riscatto per numerosi giovani – continua il consigliere regionale di Forza Italia – devono essere aiutati nella loro opera con sostegni concreti. Niente parole. La vicinanza è totale. L’arroganza della ‘Ndrangheta non deve scoraggiarci. Anzi – incalza il presidente della commissione regionale anti mafia – dobbiamo continuare a contrastarla con tutti i mezzi a nostra disposizione. Uno di quelli è stare accanto a comunità come quella di Don Giacomo Panizza che, con abnegazione, continuano a lavorare onestamente in questa terra”.