Focolaio a viale Isonzo, lezioni in presenza ancora sospese all’IC Mattia Preti e Casalinuovo

Alla luce dell’aumento dei casi positivi al covid accertato dall’Asp nella zona sud della città, con particolare riferimento a Viale Isonzo, il sindaco Sergio Abramo ha confermato la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole presenti nella zona fino al 20 marzo.

In particolare, il provvedimento riguarda I’ I.C. “Mattia Preti” (Scuola dell’Infanzia “XXVIII Ottobre”, Scuola dell’Infanzia e Primaria “Via Emilia”, Scuola Primaria “Centro”, Scuola Primaria “Croci” e Scuola secondaria di I grado) e l’IC “Casalinuovo” (Scuola dell’Infanzia “Verghiello”, Scuola Infanzia “Aranceto”, Scuola Infanzia e Primaria “Corvo”, Scuola Primaria “Passo di Salto”, Scuola Primaria “Chiattine” e Scuola Secondaria di I grado).

Nell’ordinanza si evidenzia che resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe in didattica digitale integrata.