Nicola Gratteri candidato al “premio Nobel” della sostenibilità

Il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri è finalista insieme ad altre quattro personalità e organizzazioni di vari paesi di un concorso internazionale sull’ambiente. Si tratta del WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, una sorta di “premio Nobel” della sostenibilità promosso dal Comune di Göteborg, dalla Contea di Västra Götaland (una delle ventuno regioni in cui è suddivisa amministrativamente la Svezia), e da undici entità e aziende industriali svedesi.

In passato il premio è stato assegnato a personalità come l’ex primo ministro norvegese e direttore dell’Oms Gro Harlem Brundtland, l’ex segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan e il vicepresidente americano Al Gore.

COSA C’ENTRA GRATTERI?

Cosa c’entra un magistrato specializzato nella lotta alla criminalità organizzata un premio sull’ambiente? Perché fra gli obiettivi del cosiddetto sviluppo sostenibile, fissati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015, c’è anche la «riduzione sostanziale di corruzione e bustarelle» come condizione per uno sviluppo sostenibile.

L’organizzazione spiega perché il premio di quest’anno per lo sviluppo sostenibile premierà chi sta lottando contro la corruzione: «4.000 mila miliardi di dollari. A tanto ammonta il denaro perso ogni anno a causa della corruzione secondo l’Ocse, la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale. Una cifra enorme, che può essere paragonata coi 2.930 miliardi di dollari che rappresentano il gap finanziario che va colmato se si vogliono raggiungere gli obietti Onu di Sviluppo sostenibile entro il 2030. Quest’anno il WIN WIN Gothenburg Sustainability Award sottolinea gli sforzi che contrastano e mettono sotto ai riflettori la corruzione. Dichiariamo che la lotta alla corruzione è una condizione necessaria per uno sviluppo globale e sostenibile».

LA MOTIVAZIONE DELLA GIURIA

Nicola Gratteri è stato selezionato fra 64 nominativi di 34 paesi indicati alla giuria (composta da esponenti delle istituzioni, del mondo ambientalista e delle imprese tutti cittadini svedesi) perché «pubblico ministero nel più grande processo d’Italia contro la mafia, responsabile dell’incriminazione di oltre 350 persone per presunti legami con l’organizzazione mafiosa “’Ndrangheta” che opera nell’Italia meridionale. La giuria ha nominato Gratteri per la sua determinazione nel mettere la sicurezza collettiva davanti alla sua sicurezza personale, al prezzo di essere costretto a vivere sotto costanti minacce di ritorsione da parte delle organizzazioni criminali che si è impegnato a combattere. La vicenda di Nicola Gratteri dimostra quanto sia importante che i paesi abbiano istituzioni legali perfettamente funzionanti che sono rispettate e usate in modo corretto».