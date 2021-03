Oltre 5 milioni alla Provincia per efficientamento energetico e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici

Sono oltre cinque i milioni in arrivo alla Provincia di Catanzaro che saranno destinati agli edifici scolastici. Il ministero dell’Istruzione ha approvato, infatti, il decreto dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale. Grazie alla massima attenzione riservata dal presidente Abramo alla sicurezza nelle scuole, numerosi sono gli interventi progettati dal settore Edilizia scolastica della Provincia, guidato dal dirigente Floriano Siniscalco, che sono stati finanziati. “Pensare che i nostri figli– ha detto il presidente – frequentano posti confortevoli e sicuri non ha prezzo. E’ per questo che abbiamo il dovere di sfruttare qualunque finanziamento esistente per migliorare lo stato delle nostre scuole”.

Di seguito tutti gli edifici che beneficeranno, in base ai progetti presentati, di interventi di adeguamento antincendio, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria degli impianti elettrici:

IPSCEO – Botricello, Liceo Scientifico Siciliani – Catanzaro, ITE Calabretta- Soverato, IPAA- Soveria Mannelli, Liceo scienze umane e linguistico Fermi – Catanzaro Lido, ITA Vittorio Emanuele II- Catanzaro, ITE Grimaldi – Catanzaro, Liceo Artistico De Nobili – Catanzaro, Liceo Linguistico e scienze umane De Nobili- Catanzaro, IIS Majorana –Girifalco, IIS Majorana – Girifalco, Liceo Scientifico L. Costanzo – Decollatura, IPSARS Lamezia Terme, IPSCT Maresca – Catanzaro, Liceo Scientifico Guarasci –Soverato, Liceo Classico Galluppi – Catanzaro, ITS Commerciale Pacioli, IPSCT Maresca – Catanzaro, ITG Petrucci Catanzaro Lido, ITI Scalfaro – Catanzaro, Liceo Scientifico Fermi – Catanzaro Lido, Liceo Scientifico Galilei- Lamezia Terme, ITG Polo Tecnologico- Lamezia Terme, ITE De Fazio – Lamezia Terme, Liceo Scientifico Guarasci – Soverato, IPSSEOA –Soverato, ITG Malafarina- Soverato.