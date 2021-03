Parco della Biodiversità: riqualificare lo skatepark

E’ possibile mettere a nuovo il vecchio skatepark del Parco della Biodiversità Mediterranea? A chiederselo sono alcuni giovani ragazzi catanzaresi. La loro passione per il divertente e originale sport californiano li porta a sfrecciare a bordo dello skate, provando salti energici e mettendo alla prova movimento ed equilibrio. Si incontrano nello spazio all’interno del parco catanzarese a disposizione di tutti gli appassionati della città, un bel luogo all’aperto che certamente non può competere con i moderni skateparks delle grandi città, ma che a loro basta per ritrovarsi e allenarsi, utile però sarebbe qualche intervento di recupero.

Tra spazi poco adeguati, pavimentazione irregolare e mancanza di luci, allenarsi diventa complicato: “Ci diamo appuntamento nell’area all’interno del parco con una certa assiduità – ha raccontato il giovane skateborder Gabriele Di Stasi – tutti i giorni costatiamo il degrado in cui versa questo spazio che potenzialmente potrebbe essere molto più funzionale per noi che lo frequentiamo abitualmente e per chi volesse approcciarsi alla disciplina. A questo proposito ci siamo anche mossi inviando segnalazioni e promuovendo una petizione online affinché qualcuno possa intervenire per sistemare l’area.”

Non chiedono la luna, ma piccoli interventi di manutenzione affinché lo skatepark possa diventare un luogo di attrazione per tanti appassionati: “Il pavimento presenta dislivelli e crepe, alcuni supporti andrebbero sostituiti, manca l’illuminazione e soprattutto d’inverno quando fa buio presto non possiamo allenarci per molto tempo – ha proseguito – non chiediamo l’impossibile ma solo uno spazio funzionale che possa diventare un bel luogo di ritrovo.”

E ai tempi del covid, dove si consiglia di praticare sport individuali e all’aria aperta, ecco che la richiesta di questi giovani appassionati non sembra affatto scontrarsi con l’emergenza in atto: nessun assembramento ma solo un ristretto gruppo di giovanissimi che a turno, ognuno a bordo del proprio skate, si allena sulle 4 ruote per affinare la tecnica e trascorrere qualche ora all’aria aperta: “Non abbiamo in città tantissimi spazi per praticare questo sport e ci piacerebbe che quei pochi a nostra disposizione fossero mantenuti bene – ha concluso Gabriele – è vero che siamo pochi a praticare la disciplina, ma è pur vero che avendo a disposizione spazi idonei molti potrebbero approcciarsi a questo sport, con uno skatepark messo a nuovo ne guadagneremmo un po’ tutti, soprattutto a livello di visibilità, richiamando gli appassionati dall’hinterland.”