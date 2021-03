Pianicello, uno spettacolo orrendo

Ancora uno spettacolo orrendo nel quartiere Pianicello, nel cuore del centro storico di Catanzaro. Da diversi giorni è comparsa una discarica di «monnezza». Rifiuti urbani, speciali sono stati sversati illegalmente. A terra ci sono anche numerosi ingombranti, come materassi, mobili, e lavatrici, una difficile situazione dal punto di vista igienico-sanitario. A segnalarlo è Stefano Veraldi.

Da un lato- scrive Veraldi – si deve contrastare l’evidente inciviltà di alcuni residenti per la mancata raccolta differenziata dei rifiuti e per l’erroneo conferimento nei cassonetti. Dall’altro bisogna fare i conti con sversatori seriali di rifiuti, che si liberano di immondizia in modo irregolare.

Questi, per evitare di essere individuati, cambiano costantemente i punti in cui abbandonano il materiale. Uno schiaffo all’igiene e al decoro dell’intero quartiere e alla città. La situazione di queste ore è la stessa che si registra in molte altre strade del centro storico e dell’intera periferia di Catanzaro. Emerge la necessità di controlli e di una attività di sensibilizzazione per cittadini e commercianti.