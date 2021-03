Quando “l’eroe dei due mondi” passò dalla marina di Catanzaro

La storia, quella che appassiona, che racconta di grandi avvenimenti e ugualmente di piccoli episodi che hanno reso luoghi e persone di considerevole importanza, coinvolge sempre in maniera determinante, soprattutto se ha interessato la città dove si è nati. E dunque anche Catanzaro è stata fulcro di battaglie, di conquiste, di epici amori, di incontri determinanti e, a volte, semplicemente luogo di passaggio di personaggi storici di rilievo. Il centro cittadino è stato sovente caratterizzato dal “clou” di alcuni avvenimenti, ma anche i quartieri periferici sono stati fonte di ragguardevoli narrazioni.

Molte volte sono proprio queste “narrazioni” a far ricordare o apprendere per la prima volta importanti episodi che potrebbero rimanere ignorati, se non fosse per quegli appassionati che ne propongono la conoscenza. Fra i numerosi appassionati si può certamente menzionare Angelo Di Lieto, nativo di Amalfi ma residente a Catanzaro dal 1945 e, senza dubbio alcuno, lo si potrà annoverare fra i grandi conoscitori della storia della città, svariati i testi da lui scritti, di cui alcuni sul quartiere marinaro ove da sempre ha vissuto ed è proprio da qui che si vuol partire per la narrazione di un episodio da lui riportato in articoli, ma anche in un testo dedicato alla marina di Catanzaro, “Il bosco delle immagini ritrovate”. L’episodio ci riporta ad un personaggio di notevole spessore, Giuseppe Garibaldi, conosciuto nella storia come “l’Eroe dei due mondi”.

Delle sue grandi imprese ne sono ricche le pagine della nostra storia e ben si conosce il suo valore di uomo quale esimio generale, patriota, condottiero, nonché scrittore italiano. Quanto riportato da Di Lieto riconduce ad un particolare avvenimento che riguardava sì il grande Garibaldi, ma anche il figlio Ricciotti con la sua presenza a Catanzaro. Si dà il caso che il leggendario Giuseppe Garibaldi, grande amico del deputato e colonnello garibaldino Achille Fazzari di Stalettì, arrivò per la prima volta a Copanello nel 1870. Fu da lì che raggiunse il “Villaggio Marina” di Catanzaro, per essere presente ad una festa in maschera che si sarebbe svolta nella casa del Barone Raffaelli illustre avvocato, sita proprio in Via del Mare. La notizia della sua presenza aveva creato negli ospiti una certa ansia e il suo arrivo in carrozza destò altrettanto stupore, ma una motivazione c’era ed era da addebitare ad una circostanza importante che riguardava proprio la sua famiglia. Sulla presenza di Garibaldi nel “Villaggio Marina”, non ci sono particolari notizie di “cronaca”, ma per capirne il significato si dovrà tornare indietro di un anno, nel Natale del 1869, allorquando il figlio di Garibaldi, Ricciotti, si trovò a passare la festività in casa dell’avvocato Raffaelli. La festa ebbe luogo a Catanzaro e fu in questa occasione che il giovane Ricciotti, allora ventiduenne, si innamorò di Adelina Raffaelli (…e non di Adelina Sanseverino come molte fonti citano e come Di Lieto precisa nei suoi scritti), figlia dell’avvocato. Quest’ultimo aveva lasciato prematuramente vedova la moglie, la marchesa Donna Rosa Foresta, che dopo oltre dieci anni aveva sposato il marchese Paolo Bevacqua – Proto, patrizio siciliano e acceso garibaldino. Quella sera la festa si svolgeva nel centro città, nei grandi saloni arricchiti da luci, specchi e una particolare atmosfera natalizia, in quel clamore di “festività” si aggiungeva l’onomastico della bella Adelina.

LA FESTA A CATANZARO E QUEL BACIO

Fra gli ospiti anche due dei figli del grande Garibaldi, Menotti e Ricciotti, il loro arrivo fu accolto con entusiasmo dal Marchese Don Paolo e da un fragoroso applauso degli ospiti presenti. Menotti era accompagnato dalla moglie, Italia Bideschini, che subito salutò Adelina, porgendole un omaggio floreale. Ricciotti, preso dall’entusiasmo giovanile, appena iniziarono le danze invitò la festeggiata e numerosi furono i balli fra i due giovani, come numerosi furono anche gli sguardi e le parole sussurrate alle orecchie. E’ superfluo dire quanto Ricciotti Garibaldi, fosse stato soggiogato dalle grazie della dolce e giovane Raffaelli. Fra i vari balli, pare che il giovane trovò occasione per darle un appassionato bacio, anche se la reazione di Adelina, che fu quella di divincolarsi, lo lasciò decisamente interdetto. Il giorno dopo era Natale e Ricciotti passò da casa Raffaelli per rinnovare gli auguri, preceduto da un omaggio floreale per la marchesa, madre di Adelina. A quest’ultima, approfittando di un momento, consegnò furtivamente una lettera datata 25 dicembre 1869, dove espresse il suo rammarico per il comportamento della sera prima, spiegando che al momento non era possibile chiedere la sua mano, aggiungendo infine: ” ….io ti amo e sarà un gran dispiacere per me, se tu credi di dovermi proibire di non venire più a casa tua”. Nello stesso foglio Adelina appose la risposta e così scrisse: “Signore, io non ho nulla da perdonarVi. Io non Vi amo, né il Vostro modo di agire fu da me creduto se non l’effetto di una squisita cortesia.

Vi so un gentiluomo e come tale non sopporterete che altri – fosse pure una donna – Vi dettino condotta. Potrete contare sul mio giuramento…quantunque fatto tra due sorrisi. Credetemi”. Tuttavia l’amore nacque e durò ben quattro anni. Il giovane Ricciotti risiedé per molto tempo a Catanzaro ed ebbe modo di condurre alcune attività, infatti aveva impiantato nel “Villaggio Marina” un’attività commerciale olearia, che purtroppo dopo tempo fallì. I suoi commerci pare si fossero allargati anche su altro, tant’è che da una lettera alla sua “cara Nina” (Adelina) si evinceva che commerciasse anche il grano. Il carattere del giovane Ricciotti si riflesse sulla vita personale, fu un rivoluzionario ma anche un grande giocatore, infatti lo stesso Fazzari alcune volte lo aiutò a pagare i debiti di gioco. Restando a Catanzaro alcuni anni, fu consigliere comunale; nel 1870, durante il tentativo di costituzione della Repubblica Universale di Filadelfia, venne arrestato dalle forze regie e chiuso nel Castello di Pizzo. Dal 1887 al 1890, fu anche deputato del Regno d’Italia. La sua storia d’amore con Adelina non si concretizzò, anche se il “grande” Garibaldi aveva un’ottima considerazione della giovane Raffaelli e sovente le scriveva, così si legge in una sua lettera inviata il 26 agosto del 1872 da Caprera quasi scusando le lunghe assenze del figlio e quindi spesso lontano lei: “Adelina Amat/ma, a 65 anni io divento ogni giorno più scettico e più misantropo. Abbisogno spesso di scendere nel fondo del cuore, e cercarvi quella pacatezza senza di cui bisognerebbe rifiutare un’esosa esistenza condotta poi all’età mia da anni e da malanni di ogni specie. Quindi, giovane e bella amica, vedi quanto poco idoneo sono a consolarti. Io non dubito dell’affetto di Ricciotti per te, comunque, non voglio entrare nella tua dignità di donna, in cui ti so valentissima! T’invio la lettera per l’amica tua e sono tuo per la vita. G. Garibaldi”. Egli aveva sempre sperato di vedere i due giovani felici insieme nel tempo. Ma non fu così. Le motivazioni per cui l’amore finì potrebbero addebitarsi a motivi religiosi, per il loro differente “credo” o forse perché Adelina ebbe timore di affrontare un futuro incerto, viste le precarie condizioni economiche di Ricciotti. Ma, tornando all’incipit di questo singolare racconto che funge quasi da tramite, c’è da dire che il “passaggio” di Garibaldi nel “Villaggio Marina” resta quasi sconosciuto e, come sottolinea lo stesso Di Lieto, mai alcuna targa è stata posta a suo ricordo come in altri luoghi è stato usanza fare per sottolineare la presenza di alcuni “grandi” della storia.

