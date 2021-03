Ritardi pagamenti Fondazione Betania, resta stato di agitazione dopo assemblea lavoratori

Nel pomeriggio di ieri si sono riuniti in Assemblea i lavoratori della Fondazione Betania Onlus, (via Molise di Catanzaro), convocati dalle organizzazioni sindacali rappresentate da Marcello Mussari e Saverio Viscomi per FP CGIL Area Vasta CZ-KR-VV, Nino Critelli e Salvatore Venuto della UIL FPL e Stefania Riga per la CISL FP Magna Grecia.

L’incontro – si legge in una nota stampa- si è tenuto negli spazi antistanti gli uffici amministrativi della stessa Fondazione Betania Onlus nel rispetto delle prescrizioni previste dai protocolli Covid 19. I lavoratori ancora una volta hanno lamentato il ritardo dei pagamenti e degli arretrati contrattuali.

Dopo anni di lotte per chiedere il pagamento puntuale degli emolumenti e dopo mesi di promesse non mantenute dall’Azienda, sono di nuovo scesi in campo per esprimere il loro disagio e le loro difficoltà familiari. Le organizzazioni sindacali. hanno, da subito, dovuto assicurare che il ricorso all’Ispettorato del lavoro per le richieste di conciliazione monocratica o atti ingiuntivi, sono l’unico strumento legale nelle mani dei lavoratori utili a far valere il diritto ad essere pagati dopo anni ed anni di promesse non mantenute.

Nel corso dell’Assemblea è stata espressa la mancanza di informazioni, da parte dell’Amministrazione, utili a comprendere quale sia il destino dell’Azienda e dei Suoi lavoratori, che nonostante tutto garantiscono giornalmente il loro servizio, svolgendo al meglio il loro dovere. Eppure, la ristrutturazione aziendale, la trasformazione societaria in virtù dell’entrata in vigore del nuovo regolamento del terzo settore, gli esuberi di personale paventati, l’eventuale riorganizzazione del personale doveva essere oggetto di specifici incontri di concertazione con i sindacati, nei quali l’Azienda avrebbe dovuto presentare tutta la necessaria documentazione. Ma dall’ultimo incontro con la Prefettura di Catanzaro, novembre 2020 ad oggi, niente è accaduto, solo la spiacevole sensazione che palesa tra i lavoratori, che non ci sia una luce di ripresa all’orizzonte. Nell’incontro viene anche ricordato che a causa dell’emergenza COVID presentatosi all’improvviso all’interno di una Casa Protetta, per agevolare l’organizzazione aziendale, è stata sospesa la giornata di sciopero. Ma, visto il perdurare dei ritardi dei pagamenti e delle risposte, ad oggi i lavoratori saranno costretti a riprogrammarlo.

Pertanto, al termine della seduta a maggioranza dei presenti, si proclama la continuazione dello stato di agitazione cui seguirà l’organizzazione di una o più giornate di sciopero. A brevissimo verranno espletate tutte le incombenze burocratiche necessarie tra cui l’invio della richiesta di conciliazione presso la Prefettura di Catanzaro. Infine, si formerà un piccolo gruppo di lavoratori che insieme alle organizzazioni sindacali. chiederanno appuntamento ai Dirigenti dell’ASP di Catanzaro per cercare di comprendere i tempi relativi alle vaccinazioni del personale delle strutture socioassistenziali, presenti sul territorio della provincia di Catanzaro. Strutture all’interno delle quali operano professionisti sanitari a contatto giornaliero con persone disabili fragili”.