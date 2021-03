Tansi querelato per diffamazione a mezzo stampa da Militano e Primerano

Presentate due denunce-querele nei confronti del leader di “Tesoro Calabria” Carlo Tansi per diffamazione mezzo stampa. A sentirsi diffamati sono Giusy Militano e Giovanni Primerano che, dopo aver accettato la candidatura nelle liste con le quali Tesoro Calabria per le prossime elezioni regionali di Calabria, hanno in seguito ritirato la loro adesione. Nello spazio Tg di una emittente locale, Tele Jonio, nella edizione dell’8 marzo scorso, Carlo Tansi, a seguito di sollecitazione da parte della giornalista dichiarava che Militano e Primerano “sono persone che sono state colpite direttamente o indirettamente dalle indagini di Luigi De Magistris quando era pm”.

I due querelanti, che sostengono essere le ragioni del loro disimpegno e dissenso esclusivamente di natura politica, ambedue assistiti dall’avvocato Antonello Talerico hanno sporto querela, ciascuno a propria tutela, nelle stazioni dei carabinieri rispettivamente di Catanzaro Lido e Davoli Marina, sostenendo, entrambi, di non essere mai stati attinti “da alcuna indagine condotta dal dott. De Magistris né da parte di altro magistrato, di talché quanto affermato dal dott. Tansi ha carattere palesemente diffamatorio”.

Secondo Militano e Primerano “il dott. Tansi ha ingenerato nell’opinione pubblica il falso convincimento che la/lo scrivente avesse ritirato la propria candidatura con la lista ‘Tesoro Calabria’ in quanto mosso da acredine nei confronti del dott. Luigi De Magistris, candidato presidente, perché indagato dallo stesso. Detta circostanza è inveritiera, non avendo la/il sottoscritto mai avuto problemi con la giustizia”.

I querelanti lamentano, per di più, che le affermazioni di Tansi sono state riprese da diverse altre testate e ribadite più volte sui social network, con ulteriore nocumento alla loro immagine. Le querele inoltre fanno presente che Tansi ha voluto ribadire il concetto già espresso con un suo post su Facebook, arricchendolo di una notazione temporale “15 anni fa or sono stati toccati direttamente o indirettamente dalle indagini di De Magistris”. A questo Militano e Primerano aggiungono che il post di Tansi su Facebook era accompagnato dalla citazione di Albert Einstein secondo cui “due cose sono infinite, l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi”, con ciò proseguendo nell’intento diffamatorio.