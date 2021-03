Via Teano, torna il verde nel quartiere e i residenti ringraziano

I residenti di via Teano vogliono ringraziare pubblicamente le istituzioni preposte per avere dato forma al desiderio di avere del verde nel quartiere. Sono state fornite gratuitamente 80 piante di tiglio da un vivaio in provincia di Catanzaro e stamattina gli operai della societa’ Verdeidea, con a capoWalter Rottura, hanno piantumato le stesse in spazi nei giorni precedenti bonificati dalla stessa societa’, prestandosi pure a ripulire gli spazi da rifiuti di ogni genere. Grazie, grazie di averci fatti sentire parte di una citta’ che non dimentica le periferie, si legge in una nota.

Un grazie va anche a Gianmichele Bosco che ha seguito le nostre richieste seguendo la pratica nei vari uffici di competenza.