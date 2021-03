A Sellia Marina rinvenute cisterne idriche con pozzi, lavatoi e abbeveratoi risalenti agli anni ’50

Sono state rinvenute cisterne idriche con pozzi, lavatoi e abbeveratoi risalenti agli anni ’50 a Sellia Marina, in contrada Uria. Lo rende noto il sindaco Francesco Mauro. “Tutto è stato possibile – afferma in un post su Facebook – grazie al tirocinio formativo dei lavoratori in mobilità in deroga impiegati nella manutenzione del territorio.

Ciccio Mauro e Antonio Mastropaolo, hanno impiegato diversi giorni a pulire dai rovi, arbusti, alberi e terriccio, l’area alle porte della frazione Uria di Sellia Marina. A seguito dell’intervento di bonifica è emersa una importante opera idraulica risalente precisamente al periodo 1957-1958. Un’opera idraulica, sintesi anche di abitudini e cultura del tempo.

L’allora Commissario Prefettizio Antonio Alberto, assistito dal Segretario Salvatore Tomarchio, nel deliberato n. 48 del 10 Settembre 1958, testualmente dichiarava:”In località (Sottana) di Uria, nel terreno di proprietà del Sig. Piterà Alfredo ad una profondità di 20 metri è stata captata una sorgente di acqua sufficiente a soddisfare i bisogni di quella popolazione…lo scavo del pozzo ed i lavori sono stati eseguiti grazie all’autorizzazione a suo tempo concessa dal proprietario del suolo…tale opera, di preminente importanza per gli abitanti della frazione Uria, i quali attingono acqua da fonti naturali e, nella stagione invernale, dal fiume omonimo, acqua assolutamente inquinata con grave, evidente pregiudizio per l’igiene e la sanità pubblica, è stata portata a compimento grazie soprattutto al benevolo interessamento ed ai generosi contributi elargiti da S.E. il Prefetto”.

Naturalmente è nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale facilitare e programmare ogni iniziativa e opportunità per valorizzare il sito, al fine di conservare la memoria storica dei luoghi, delle infrastrutture, della cultura e delle abitudini del tempo.

L’occasione – conclude Mauro – per ringraziare i lavoratori in mobilità ed i dipendenti comunali, costantemente impegnati alla manutenzione e decoro del territorio comunale. Ringrazio altresì anche i lavoratori in mobilità, impiegati con successo, a collaborare con gli uffici comunali”.