Ci risiamo. “Io positiva al Covid a Catanzaro centro, da settimane nessuno prende la mia spazzatura”

Da settimane attende che qualcuno ritiri la spazzatura davanti casa, rifiuti che intanto accumulano giorno dopo giorno. La storia della lettrice che questa mattina ci ha contattato in redazione, positiva al Covid come la sua figlia convivente, non è la prima di questo genere ed è facile prevedere non sarà l’ultima. E’ una vicenda comunque emblematica, che dà una idea chiara di come troppe cose non funzionino nella gestione anche locale dei vari aspetti della pandemia, anche quelli non strettamente clinici. Il coronavirus, ci informa, è già passato come uno tsunami sulla sua famiglia. Ora è in isolamento domiciliare dopo un ricovero.

I rifiuti di un soggetto Covid positivo, ne abbiamo già parlato tempo fa anche da queste colonne, sono a tutti gli effetti considerati rifiuti ospedalieri per il cui ritiro dovrebbe essere seguito un protocollo rigoroso e particolare. Lo smaltimento dovrebbe avvenire su input dell’Asp utilizzando apposite vasche covid in appositi mezzi e con la collaborazione della Sieco. La ditta appaltatrice della raccolta ha invece la piena competenza solo dello smaltimento della spazzatura di soggetti in quarantena ma negativi. La lettrice ne ha avuto conferma anche oggi nell’ennesima telefonata odierna alla Sieco ma rimane anche basita di come evidentemente anche l’Asp sia assente.

“I sacchi d’immondizia sono lì. E’ dal primo marzo che i rifiuti crescono – dice – io ovviamente non sono autorizzata a spostarli o uscire. Cosa dovrei fare? Abbiamo vissuto sulla nostra pelle tutto il Covid e ci siamo ancora dentro non vogliamo avere a che fare con un altro problema igienico. Chi di competenza si dia una mossa.”