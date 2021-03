Covid, chiusi istituti scolastici e parchi giochi a Satriano

“Visto l’aumento esponenziale di contagi nella popolazione scolastica di Soverato; considerato che il Comune di Satriano condivide con il Comune di Soverato un Istituto Comprensivo nonché un’ampia attività sociale tra le fasce della popolazione più giovane;

considerato che alcuni insegnanti che prestano servizio in entrambi i plessi scolastici saranno sottoposti a tamponericeveranno nei prossimi giorni l’esito del tampone effettuato; visto l’aumento dei contagi anche nel Comune di Satriano; sentita inoltre la dirigente scolastica;

è stata disposta in via precauzionale, finché non si avrà un quadro più chiaro della diffusione del contagio, la chiusura delle scuole e dei parchi giochi di Satriano dal 15 marzo 2021 fino al 20 marzo 2021”. Lo rende noto il Comune di Satriano.