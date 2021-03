Gettonopoli, quattro le posizioni archiviate senza passare per la “tenuità del reato”

Sono quattro le archiviazioni per altrettanti consiglieri ed ex consiglieri comunali indagati in Gettonopoli, l’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri e condotta dai carabinieri della sezione di Pg.

Per Eugenio Riccio, Gianmichele Bosco, Nicola Fiorita e Demetrio Battaglia c’è stata una totale e completa richiesta di archiviazione della posizione che non ha previsto, come per altre posizioni la tenuità del reato.

A dicembre 2020 la restituzione delle somme da parte di 18 dei 29 indagati

A dicembre 2020 erano stati versati nelle casse del Comune circa 10mila euro. A restituire le somme 18 dei 29 tra consiglieri ed ex consiglieri comunali indagati nello scandalo sui gettoni di presenza nelle Commissioni.

Cosa ipotizzavano le indagini della sezione Pg dei carabinieri

Stando quanto era emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della polizia giudiziaria, erano state indebitamente percepite per riunioni consiliari avvenute praticamente solo su carta tra novembre e dicembre del 2018. Per i 18 consiglieri che hanno restituito i soldi al Comune è invece stata disposta l’archiviazione per «tenuità del fatto».

Ora arriva, esattamente ad un anno e tre mesi, da quando i carabinieri della sezione di polizia giudiziaria guidati dal maggiore Gerardo Lardieri fecero il loro ingresso a Palazzo De Nobili per notificare l’avviso di conclusione delle indagini, anche la chiusura della vicenda giudiziaria per chi invece ha deciso di perseguire la strada che ha condotto ad un riconoscimento pieno del corretto operato in seno a7gli organismi consiliari.