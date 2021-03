Il complesso della Stella: pubblico, privato, provvisorio permanente

Con un paio di settimane di ritardo rispetto a quanto precedentemente calendarizzato, lunedì 15 marzo il presidente della Provincia e Sindaco della città di Catanzaro Sergio Abramo consegnerà all’Istituto superiore di studi musicali Tchiakovskij le chiavi dell’ala pubblica del complesso immobiliare detto comunemente “ex Istituto Stella”, nella parte sud ovest del centro storico, nel quartiere omonimo tra il Pianicello e la Maddalena. I “profondi” lavori di ristrutturazione sono infatti terminati.

Siamo costretti a usare la circonlocuzione precedente – “comunemente detto della Stella” – perché in realtà il grande e antico edificio, circa 8000 metri quadri con terrazzi e giardini, presenta visivamente alcune partizioni architettoniche tra le quali si può enucleare facilmente la chiesa di Santa Maria della Stella (anche di San Nicola Coracitano) che dà su via Guglielmo Pepe. Ultimata nel 1585 è classificata negli annuari comunali come chiesa conventuale dell’Ordine delle Clarisse Francescane Cappuccine. Pur restaurata di recente e ancora dedicata al culto, è sporadicamente aperta in occasione di particolari ricorrenze senza che vengano celebrate costantemente funzioni religiose. La parte di edificio assegnata al Conservatorio è proprio quella che si trova alle spalle della chiesa. Vi si accede attraverso uno stretto vicolo che termina nel cortile prospiciente l’edifico: tre piani di cui i primi due risultano essere di proprietà della Provincia di Catanzaro, il terzo piano del Comune. I lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti di concerto tra i due enti, inaugurati nell’ottobre 2013 dall’allora presidente della Provincia Wanda Ferro, eseguiti dall’ATI Mirabelli Gianfranco – Scimia Arte e Costruzioni srl, costo preventivato 3 milioni euro, data prevista di consegna (ampiamente disattesa) fine estate 2014. Tutta la rimanente parte del complesso, tra l’altro quella di maggior valore architettonico e storico, è attualmente occupata da un ente di diritto privato, la “Fondazione Stella”, di cui è presidente Paolo Orlando a capo di un Consiglio di amministrazione composto da altri due soci.

Quindi, per ricapitolare, escludendo la proprietà diocesana della chiesa, tutto il grande complesso è attualmente tripartito: Fondazione, Comune, Provincia. Come sono i rapporti condominiali? Allo stato vige una sorta di pace armata, poiché è in atto un annoso contenzioso tra parte pubblica e parte privata che, ripianato dalle molte notazioni tecniche e legali, ha un grande interesse storico e politico. Ed è di questo che vogliamo trattare.

L’occasione ci è stata offerta da Antonio Gigliotti, già consigliere comunale della sinistra storica dal Pci al Pd dal 1990 al 2010, il quale, durante la frequentazione dell’aula di Palazzo de Nobili, sede del Comune, si interessò molto della risoluzione del contenzioso pubblico privato, parteggiando, ovviamente, per la parte pubblica. E che, avendo di storica anche la memoria, non intende dimenticare questo contenzioso che, per sua natura provvisorio, rischia di diventare viceversa permanente. Prima di arrivare al dunque, cosa oltremodo perigliosa, è necessario fare una premessa. Ci vuole un po’ di pazienza, speriamo ben ricompensata. Per farlo, utilizzeremo diverse fonti, tra le quali è doveroso ricordare alcune interrogazioni parlamentari, una di Antonio Di Pietro da leader di Italia dei Valori del 12 ottobre 2000 ripresa poi dal capogruppo comunale Domenico Iaconantonio e una più dettagliata del deputato, allora Pd, Alfredo D’Attorre del 27 gennaio 2016. E anche una relazione sugli “Aspetti storici, patrimoniali e vertenziali” svolta dall’avvocato Luana Ganino in ciò incaricata nel 2010 dall’allora assessore comunale al Patrimonio Antonio Granato, nonché le notazioni conclusive redatte dall’avvocato Sergio Campise in qualità di legale del Comune nei diversi gradi di giudizio ordinario e amministrativo.