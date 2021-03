L’Associazione Tributaristi ha rinnovato le cariche della sezione Calabria

La Associazione Nazionale Tributaristi Italiani Anti sezione Calabria nell Assemblea del 12 marzo ha rinnovato le cariche per il triennio 2021-2023 confermando presidente Alessandro Palasciano, vicePresidente Ercole Antonio Palasciano, tesoriere Gesualda Tucci, segretario Luigi Paonessa. Presidente onorario è Umberto Platì.

Il consiglio direttivo risulta quindi composto da Edoardo Ferragina, (recentemente nominato Direttore responsabile della rivista specializzata Neotera), da Vincenzo Iiritano e da Maurizio Toraldo. Presidente del collegio dei revisori Francesco Lacava, e componenti Enrico Dandolo e Giovanna Grande. Supplenti Giovanni Ficchì e Saverio Valente.

Sono state confermate le delegazioni di Lamezia Terme con referente Gianluca Zizza, di Vibo Valentia con Nicola Barbuto. Sono state istituite ex novo le delegazioni di Crotone con referente il Presidente Odcec Domenico Arcuri e di Cosenza con referente nominando. Referente per i rapporti con UniMg Michele Mauro.

È stato istituito il ruolo degli osservatori per consentire a giovani laureandi e laureati che si siano distinti nello studio della materia tributaria e penale tributaria di accedere con tale qualifica nell A.N.T.I. ed eventualmente negli studi professionali per la pratica necessaria per l’ accesso alle professioni.

È stato infine deliberato di istituire una borsa di studio.

Alessandro Palasciano è altresì referente per la Calabria del Centro di Diritto Penale Tributario