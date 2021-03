Le scatole del cuore: l’iniziativa di solidarietà della Caritas Madonna di Pompei e dell’Ic Mater Domini di Catanzaro

Si chiama ‘Le scatole del cuore’ l’’iniziativa della Caritas Madonna di Pompei e dell’Ic Mater Domini, a Catanzaro, in cui la solidarietà è diventata azione di concretezza e di vicinanza ai più bisognosi, il cui numero in città è cresciuto in maniera esponenziale a causa della pandemica situazione causata dal Covid19.

Diverse sono le scuole in Calabria che si sono attivate e divenute centri di raccolta di generi alimentari, con le quali la Caritas ha potuto anche far fronte alle esigenze primarie dei più poveri che, nella situazione economica collaterale alla pandemia, sono diventati più poveri ma anche più numerosi.

Il Parroco Don Gaetano Rocca della Chiesa Madonna di Pompei, e la DS Rosetta Falbo, dell’Ic Mater Domini, prendendo spunto dall’Ic Patari –Rodari, diretto dalla dirigente scolastica Anna Rotella, hanno ideato il Progetto “Le scatole del cuore”; in piena collaborazione e condivisione d’intenti, il Progetto ha visto la favorevole condivisione di tutto il personale scolastico, delle famiglie e degli studenti in tutti i cinque plessi dell’Istituto comprensivo, dislocati in tutti i rioni del quartiere Gagliano di Catanzaro: quando la solidarietà unisce!

Grandi scatole sono state disposte davanti ad ogni aula della scuola, sia nel I Grado che nella Primaria e nell’Infanzia; al loro interno gli studenti, ma anche il personale scolastico, potevano inserire derrate alimentari, ciascuno a proprio piacimento purchè non facilmente deteriorabili.

In pochi giorni le “scatole del cuore”, sebbene di grande capienza, sono state riempite e consegnate alla Caritas della Parrocchia Madonna di Pompei, divenendo così scatole preziosissime in un momento così difficile per tutti, ma per molti, purtroppo, molto più difficili; la solidarietà dell’Ic Mater Domini ha sortito i suoi effetti migliori, quelli “del cuore”, appunto, all’interno di quelle meravigliose scatole, piene di solidale amore concreto per il prossimo.

Il Parroco Don Gaetano ha espresso il suo ringraziamento alla Dirigente Falbo e, per suo tramite, a tutto l’ Ic Mater Domini di Catanzaro per il grande gesto di vicinanza ai bisognosi e alla Caritas, che da sempre dedica opere ed energie al fianco dei meno fortunati; le “scatole del cuore” dell’Ic Mater Domini rappresentano l’umanità carità di un intero quartiere che, entro una visione di comunione e di reciproco aiuto, tenta di non lasciare solo nessuno.