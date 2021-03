L’Ordine degli Avvocati plaude alla riconferma dell’avvocato Alessandro Palasciano a presidente della sezione Calabria dell’Anti

Il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati plaude e si congratula per la riconferma dell’avvocato Alessandro Palasciano alla carica di presidente della Sezione Calabria dell’A.N.T.I. (Associazione Nazionale Tributaristi Italiani).

Il prestigioso riconoscimento è il tributo doveroso alle qualità professionali e umane dell’avvocato Palasciano, già apprezzato Consigliere del COA Catanzaro, che ha da sempre improntato il proprio percorso nel solco di uno scrupoloso impegno tecnico e di una ha riconosciuta capacità di approfondimento.

Il diritto tributario ha allargato il proprio raggio d’azione nell’ultimo ventennio in maniera esponenziale conoscendo una vera e propria evoluzione, in special modo nella sua dimensione penalistica. Evoluzione che trova, senza dubbio, scaturigine dal cambiamento in atto nella società.

L’avvocato Palasciano, che è anche referente per la Calabria del Centro di Diritto Penale Tributario, è stato fra i primi a intercettare i germi di una vis espansiva della materia tributaria che, oggi, può senz’altro definirsi fra i settori di avanguardia dell’ordinamento.

Alla luce di tale importante e rinnovato imprimatur dell’avv. Palasciano – per il quale si esprimono le più vive felicitazioni – si ha la conferma che la specializzazione nell’ambito dell’avvocatura, tema che di recente ha animato il dibattito all’interno dei COA e del CNF, è passaggio ormai ineludibile.