Prima giornata di vaccinazione anticovid per la popolazione over 80 nel comune di San Pietro Apostolo

Si è avviata alle prime luci dell’alba la macchina organizzativa per quella che è la prima giornata di vaccinazione anticovid destinata alla popolazione ottantenne ed ultraottantenne del comune di San Pietro Apostolo.

Negli ampi locali del Centro di Aggregazione Sociale Comunale in via Gen.Tomaino, allestito nei minimi particolari a centro vaccinazione, hanno fatto capolinea fin dalle prime ore del mattino numerosi cittadini di San Pietro Apostolo, ottantenni ed ultraottantenni, in ordinata attesa della somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer. La vaccinazione proseguirà nelle prossime ore e nei prossimi giorni man mano che saranno consegnate ulteriori dosi ai medici di medicina generale di San Pietro Apostolo.

A promuovere l’iniziativa, prontamente e convintamente appoggiata dall’Amministrazione Comunale è il dott. Eugenio Sirianni, medico di medicina generale che opera all’interno del centro presilano, in raccordo con il Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Catanzaro.

Nelle parole del primo cittadino Raffaele De Santis, tutta la soddisfazione è l’entusiasmo per questa giornata che è destinata ad entrare nella storia del comune di San Pietro Apostolo:

“Qualche giorno fa sono stato contattato dal dott. Sirianni il quale, con l’entusiasmo e l’amore che da sempre lo contraddistinguono nello svolgimento della sua professione, mi ha informato che il Dipartimento Prevenzione dell’ASP gli avrebbe fornito un primo lotto di vaccini anticovid da destinare alla popolazione ottantenne ed ultraottantenne. La notizia è stata accolta con grande ardore da tutta l’Amministrazione Comunale che immediatamente si è messa a disposizione nel fornire tutto il supporto logistico necessario.

A tal proposito voglio ringraziare vivamente il gruppo comunale di volontari di Protezione Civile “I Rapaci”, che come sempre in queste occasioni mette a servizio della popolazione tutti i suoi mezzi ed i suoi uomini per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni. Ringrazio tutti gli infermieri volontari che senza nulla pretendere hanno messo a disposizione della collettività la loro professionalità durante le fasi di somministrazione.

Ringrazio gli assessori comunali e tutti i consiglieri che hanno fattivamente contribuito alla buona riuscita dell’evento e ringrazio infine tutti i Cittadini che si sono recati presso il nostro Centro di Aggregazione Sociale non solo per ricevere la prima dose del vaccino, ma soprattutto per lanciare un forte e concreto messaggio di fiducia e speranza nella lotta a questo vile nemico invisibile. E’ soprattutto per queste persone, per i loro sguardi fiduciosi ed i loro sorrisi che dobbiamo continuare a combattere la pandemia guardando al futuro con rinnovato ottimismo”.

Una giornata di speranza, dunque, ospitata all’interno di un ampio ed attrezzato edificio comunale, che con i suoi 300 mq ha favorito l’ordinato svolgimento delle inoculazioni. A tal proposito il Sindaco Raffaele De Santis manifesta la propria disponibilità a rendere disponibile l’immobile comunale come Centro Vaccinazione per tutta la durata della campagna vaccinale:

“Ho inoltrato qualche giorno fa una nota all’ASP, al Prefetto ed a tutti gli Enti competenti con la quale ho manifestato la piena ed assoluta disponibilità del Comune di San Pietro Apostolo a rendere disponibile il Centro di Aggregazione Sociale Comunale affinché possa essere allestito a Centro Vaccinale durante tutta la durata della campagna di vaccinazioni. Sono note a tutti le difficoltà delle nostre aree interne nel raggiungere gli ospedali ed i centri di vaccinazione delle aree cittadine, questa struttura ben si presta a candidarsi come punto di riferimento per la campagna vaccinale.”

Nelle parole del primo cittadino emerge tutta la determinazione di un’intera comunità impegnata nella lotta contro il Covid19, in una giornata storica, baciata dal sole che ha fatto sbocciare i primi fiori sulle montagne di San Pietro Apostolo e non sarà dunque un caso se il simbolo della campagna vaccinale è proprio un fiore, simbolo della rinascita.