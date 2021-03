Focolaio viale Isonzo, Pd replica a Ferro: “La smetta di cercare consensi”

“Mentre cittadini, prefettura, comune, forze dell’ordine, vigili urbani, protezione civile e 5 associazioni di volontariato si stanno dando da fare sia per controllare, ma anche per assistere e garantire i beni di prima necessità alle famiglie (non solo rom) in quarantena nel quartiere Pistoia, la deputata Wanda Ferro ne approfitta per tentare di racimolare qualche voto in più tra quell’elettorato razzista, leghista e xenofobo. Non si spiega in altro modo il suo intervento sulla stampa in cui definisce “quartieri Rom” alcune zone della città in cui vivono tanti cittadini che giornalmente lottano non solo contro il Coronavirus, ma anche contro il degrado e la criminalità rispetto ai quali il centro destra ha forti responsabilità”. E’ quanto si legge in una nota del coordinamento cittadino del Pd.

Invece di dare lezioni al ministro degli interni Lamorgese, l’On. Ferro dovrebbe attivarsi con il suo stesso schieramento politico, visto che governa la Regione e amministra la provincia e il comune di Catanzaro, affinchè sia dia una svolta ad una gestione delle vaccinazioni pessima e ancora senza una reale programmazione.

Se avesse assistito all’ultimo Consiglio Comunale si sarebbe resa conto che l’amministrazione di cui fa parte anche Fratelli d’Italia (visto che ha imbarcato un’ulteriore transfuga dall’opposizione) brancola nel buio.

Allo stato attuale ancora nulla di concreto è stato messo in campo per fronteggiare l’emergenza Covid e per avviare un preciso e rapido piano di vaccinazioni. A parte qualche annuncio su “potenziali” strutture da utilizzare a questo scopo (per ora, dopo mesi, sono state fatte solo parole), il consiglio comunale non fa che amplificare ed estendere quello che può essere definito il “metodo Spirlì” che ha portato la Calabria ad essere l’ultima regione in Italia per numero di vaccinazioni. Di pari passo la citta di Catanzaro, al contrario di altre realtà, è ancora con le idee confuse, al punto tale che non si capisce più neanche chi è maggioranza e chi opposizione visto che le critiche maggiori all’operato del Sindaco arrivano proprio da consiglieri che in passato erano molto vicini proprio al primo cittadino.

La gente- prosegue la nota – si aspetta soluzioni rapide e non propaganda. Il centro destra si prenda le sue responsabilità fino in fondo senza cercare inutilmente di scaricare le responsabilità altrove.

La smetta l’On. Ferro di cercare consenso in un momento difficile come questo, prenda pubblicamente le distanze dalla pessima gestione dell’epidemia portata avanti dalla Giunta Regionale e si attivi con l’amministrazione comunale per stimolarla affinché, in accordo con le ASP, si definisca un piano per le vaccinazioni, individuando almeno tre strutture da destinare (se non di più) ai medici di base e calendarizzando tutte le operazioni da compiere.

Se vuole conoscere la reale situazione dei contagi nei quartieri della città di Catanzaro lo chieda al Presidente della Giunta Regionale o al Sindaco Abramo sperando che siano al corrente della reale situazione”.