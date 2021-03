Il complesso della Stella: pubblico, privato, provvisorio permanente

Questo sistema, voluto da Crispi, entra in crisi con l’avvento della Repubblica e la successiva nascita delle Regioni. Nel 1977 le funzioni amministrative di erogazione dei servizi assistenziali, il personale e i beni connessi, vengono trasferite ai Comuni. Segue una fase convulsa tra ricorsi alla Corte costituzionale, direttive ministeriali e nuove competenze legislative delle Regioni, al termine della quale da una parte, nel 1995 e nel 1996 il Consiglio comunale di Catanzaro chiede alla Regione l’estinzione dell’Ipab Stella per mancato perseguimento dei fini statutari e per motivi di pubblico interesse, e dall’altro la Giunta regionale dispone lo scioglimento del CdA e la conseguente amministrazione straordinaria dell’Ente. In precedenza, nel 1994, su specifica richiesta dell’Ipab Stella, la Regione aveva negato all’Istituto il riconoscimento dello status di ente religioso con personalità giuridica di diritto privato. In ciò auto contraddetta dal successivo decreto numero 497 del 2000 della Giunta regionale che, viceversa, gli riconosce lo status in precedenza denegato, assoggettandolo alla disciplina privatistica, dando l’avvio al contenzioso che ancora permane non definito, o quantomeno non portato alle conseguenze ultime. Il Comune da subito promuoveva ricorso al giudice amministrativo, ritenendo che la Fondazione Stella non potesse rientrare tra le previsioni del Dpcm del 16 febbraio 1990 che riconosceva la privatizzazione solo alle Istituzioni promosse da privati con autonomo atto costitutivo e mai in passato amministrate dall’Eca, l’Ente comunale assistenza. Secondo il Comune l’Ente viceversa era stato amministrato dall’Eca, tanto che suoi rappresentanti erano stati nominati come componenti del CdA, e per di più non era istituzione di ispirazione religiosa in quanto le suore, che l’abbandonarono nel 1996, vi operavano in regime di convenzione sottoposte alle decisioni del CdA di pubblica nomina. Anche sotto questo aspetto, lunghe e articolate le mosse legali da una parte e dall’altra, come i ricorsi sulla legittimità della nomina dei rappresentanti del Comune in seno al Cda dell’Istituto, così come la denuncia penale sporte dai rappresentanti del Comune contro il presidente protempore Francesco Mazza per omissione di atti e abuso di ufficio.

Il contenzioso riguardo la presa d’atto regionale della natura religiosa dell’Istituto ha avuto formale conclusione nel dicembre 2010 quando il legale del Comune, avvocato Sergio Campise, comunica la dichiarazione di perenzione del ricorso presentato al Consiglio di Stato dall’Ipab Stella contro lo scioglimento del Cda. “Con tale provvedimento – scrive il legale – i contenziosi pendenti e promossi dal Comune contro l’Ipab Stella e da quest’ultima contro il Comune sono terminati”. La lettera dell’avvocato Campise termina con una raccomandazione al Comune: “la necessità di convocare un incontro tra i rappresentanti della Provincia e dell’Avvocatura dello Stato al fine di deliberare secondo la normativa attuale e stabilire il regime di appartenenza dell’immobile”. Secondo la relazione dell’avvocato Ganino “non dovrebbe residuare alcun dubbio sulla demanialità del bene. Semmai occorrerebbe approfondire se il complesso immobiliare in questione appartenga al Comune o alla Provincia di Catanzaro anche se un primo esame della documentazione storica in possesso presso l’Amministrazione comunale farebbe prediligere l’appartenenza dell’immobile al Comune”. La relazione, infine, ricorda come l’immobile rimane compreso tra i beni culturali tutelati dalla Soprintendenza per i beni architettonici, storici e artistici della Calabria, e come tale, assoggettato a ben precisa disciplina di una eventuale alienazione dal patrimonio pubblico, procedura di cui comunque non esiste traccia.

La memoria storica di Antonio Gigliotti e le ragioni della Fondazione

Antonio Gigliotti, durante la sua esperienza di consigliere, si è più volte occupato della vicenda, promuovendo incontri tra le parti politiche e le parti burocratiche del Comune interessate per competenza, l’Avvocatura e il Patrimonio, sollecitandone l’iniziativa tesa ad accelerare la procedura di acquisizione dell’immobile. Dopo dieci anni, avendo constatato che il tempo sulla ruota della Stella si è come fermato, ritorna alla carica e imputa all’Amministrazione comunale la sostanziale inadempienza verso la risoluzione della controversia. Gigliotti ricorda come già dieci anni fa siano caduti nel vuoto gli appelli agli incontri istituzionali tra prefettura e amministrazioni comunale provinciali per addivenire a una iniziativa concordata, così come la possibile via suggerita dalla relazione Ganino “sulla convenienza di emettere in via di autotutela secondo l’articolo 823 del codice civile un’ordinanza di rilascio quale strumento autoritario alternativo rispetto ai mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso previsti dalla disciplina codicistica”. L’impressione è che la pratica si sia arenata tra i settori di Avvocatura e Patrimonio per sopravvenuta inerzia di volontà politica, dovuta, ipotizziamo, alla consapevolezza che un altro contenitore di rilevanti dimensioni e di indubbio valore storico comporti, da parte del Comune, un impegno straordinario nel pensare a un adeguato contenuto, con relativo trasferimento di risorse economiche che si prevede ingente. Oltre che, naturalmente, comportare la volontà di affrontare con agilità ed entusiasmo l’ultimo miglio della controversia legale, quello più corposo e accidentato, ovvero lo stabilire l’effettiva proprietà dell’immobile. Abbiamo su questo punto sentito la parte privata del dilemma, incontrando il presidente della “Fondazione Stella” in casa sua, gli ampi saloni dell’ex Istituto Stella.

“Nessuno ci ha mai notificato un atto di contenzioso riguardo alla proprietà – ci dice Paolo Orlando, presidente della Fondazione Stella -. Dal 1822 la Fondazione è proprietaria dell’Immobile, con un rescritto (risposta scritta del sovrano su questioni di diritto a lui sottoposte, ndr) del re Ferdinando Borbone, come negli atti conservati a Napoli. Sono due gli atti, anzi: uno in cui il re concedeva le mura del monastero, e un secondo atto che stabiliva una donazione annua della regina ottenuta dal canonico Masciari, fondatore dell’allora Conservatorio delle verginelle. Questo è quanto noi sappiamo. Da ricordare che nel 1822 la costruzione doveva consistere nel piano terra, mentre il primo e secondo piano sono stati costruiti solo in un secondo tempo, come si evince dalla struttura, dove accanto a particolari costruttivi antichi, soffitti a volta e archi, insistono elementi più recenti”.

“La Fondazione – continua Orlando – occupa la parte est, nord e ovest del complesso. Il lato sud (quello che occuperà il Conservatorio musicale, ndr) è stato concesso alle suore dalla Provincia di Catanzaro, per ospitare il convitto di Santa Giovanna Antida (Giovanna Antida Thouret fu una religiosa francese morta a Napoli nel 1826, fondatrice della congregazione delle Suore della carità, ndr) dove le ragazze della provincia che potevano permetterselo venivano ad alloggiare per gli studi. Tutta questa nostra parte, per lunghi anni ha visto all’opera le suore con l’accoglienza, l’assistenza e l’educazione anche professionale delle orfanelle e delle bisognose. Ho documenti e atti notarili dove ci sono registrati contenziosi con la Provincia di Catanzaro, addirittura per delle grate installate per impedire il passaggio nelle aree interne tra le due parti. Della parte comunale non ho contezza. Noi ci riteniamo legittimati nel possesso”.

“Con le suore – racconta Paolo Orlando – c’era un regolare contratto di affitto che è stato vigente fino al 1996, quando lasciarono l’Istituto. Poi subentrò la Casa famiglia che accoglieva minori in difficoltà (nel 1996 l’assessore ai servizi sociali in carica Lucia Rubino presentò alla procura della Repubblica una denuncia in merito a episodi relativi a minori gestiti dalla Casa famiglia “Approdo”. Nessuna inchiesta al riguardo risulta essere stata svolta, ndr). Poi nel 2000 la struttura fu requisita dal prefetto di Catanzaro Vincenzo Gallitto e concessa alla Provincia di Catanzaro mediante contratto per ospitare l’Accademia delle Belle Arti che è stata qui fino al 2006. Ci sono voluti due anni affinché la Fondazione ritornasse nel pieno possesso del bene, perché c’era un contenzioso con la Provincia poi definito. Oggi la struttura al primo piano è adibita a posti letto per l’accoglienza di persone ospiti in città. Per la locazione richiediamo un corrispettivo a titolo di sostegno alla Fondazione. Tra le altre attività comprese nello statuto, svolgiamo la distribuzione dei beni alimentari per le famiglie bisognose. Un ambiente è affittato da un Caf con regolare contratto. Questo è a quanto. I signori del Comune sono venuti qui parlando di un progetto di social housing in Agenda 2000. Abbiamo anche partecipato a un bando per fare il social housing, i fondi erano pochi e sono stati dirottati da altra parte. Il Comune è venuto, sì, siamo stati fermo per un bel po’ di tempo, ma non se ne è fatto nulla. Abbiamo anche intavolato un discorso con l’Università, ma volevano sistemazioni a norma che si potevano effettuare solo dietro contratto che non è arrivato”.

In realtà, secondo quanto ci ha riferito Antonio De Marco, Autorità di Agenda Urbana, la “Stella” non è mai entrata nel social housing previsto in Agenda Urbana, ma su un programma sperimentale della Unione Europea con la Regione Calabria, su un’ipotesi di accordo di partenariato pubblico-privato, per l’utilizzo della parte privata. Si era anche predisposto un progetto perché potesse diventare pensionato dell’Università. Ma sia in un caso che nell’altro i tentativi non sono andati a buon fine proprio per l’ambiguità del nodo pubblico privato che insiste sul complesso immobiliare. Che, di sicuro, ha urgente bisogno di opere di consolidamento e di manutenzione che solo una gestione percettrice e produttiva di risorse può garantire, sia essa pubblica o privata. (fine)