Petronà, covid uccide moglie e marito a distanza di 20 giorni

Sembra un film dell’orrore, è invece una storia vera, dai contorni tragici. A distanza di poco più di venti giorni dalla morte del marito Franco, va via anche la moglie: è morta, stamattina, Lucia Filice, anni 67, ricoverata da almeno due settimane per insufficienza respiratoria nel reparto di rianimazione al nosocomio “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

Lucia, molto conosciuta in paese e in quelli vicini per aver lavorato nelle scuole e per l’impegno nel sociale, è la terza vittima per Covid-19 nel piccolo centro presilano. Come per il compagno Franco, anche stavolta è il virus invisibile a portare patologie, a dividere affetti, strappando lacrime, causando sofferenze fisiche e psicologiche.

Ineffabile è l’aggettivo che più si addice per circoscrivere lo sconforto dei tre figli Angelo, Pierpaolo e Vincenzo e di tutti i parenti che in meno di un mese hanno assistito, da lontano, alla dipartita dei due stimati coniugi.

Dopo diffuso focolaio, Petronà registra tuttora circa 80 casi accertati di positività al Sars-cov 2: è un incubo.

Momenti, ci passi eufemismo, assai tristi: come l’anno scorso, ora più dell’anno scorso senza Franco e Lucia.