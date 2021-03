Spari contro auto carabiniere, solidarietà dell’Usic

Dopo che ignoti hanno sparato diversi colpi d’arma da fuoco nei confronti dell’auto del maresciallo Lorenzo Orlando Ambrosio, comandante della Stazione Carabinieri di Cetraro Marina, il segretario generale regionale Francesco Di Nuzzo e tutta la segreteria calabrese dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, nel condannare fortemente il vile atto intimidatorio, hanno espresso la massima solidarietà e vicinanza al collega Ambrosio ed a tutti i componenti della Stazione di Cetraro.

Il segretario Di Nuzzo ha auspicato che si faccia chiarezza al più presto sulla vicenda, sottolineando che “questi gesti non dovrebbero mai accadere specie e, soprattutto, nei confronti di appartenenti delle Forse dell’Ordine, quotidianamente impegnati nella lotta alla criminalità e per garantire la pacifica convivenza nei territori ove sono chiamati a prestare il loro servizio. Negli ultimi anni la Calabria “onestà ed operosa”, rappresentata da tutte quelle donne e uomini che “amano” questa Terra e sono animati da un grande senso delle Istituzioni, nonostante le tantissime difficoltà, combatte in prima linea per liberarsi dalla morsa della criminalità e per guardare con fiducia e speranza al futuro”.