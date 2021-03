Brutto incidente in moto per un 16enne di Simeri Mare, è in rianimazione

Una gara di motocross, sport da sempre amato dal giovane Lorenzo, appena 16 anni. Ieri una gara valevole per i campionati regionali a Laureana di Borrello in provincia di Reggio Calabria. Lorenzo, ragazzo di Simeri Mare, perde il controllo della sua moto e per cause in corso di accertamento si sgancia il casco. L’impatto con la testa è violento e le condizioni sembrano subito gravi, immediatamente trasportato all’ospedale di Reggio Calabria dove ora si trova ricoverato nel reparto di rianimazione con la diagnosi di trauma cranico e lesioni sul corpo.