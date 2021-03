Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta questa mattina alle ore 12:05 circa, in via I° Maggio, nel comune di Guardavalle Marina, per l’incendio di una abitazione. Il rogo ha interessato un garage seminterrato adibito a ripostiglio per attrezzature varie e dispensa per conserve.

Le fiamme molto alte sono arrivate a lambire e danneggiare le imposte del miniappartamento posto al piano superiore.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con supporto di una autobotte è valso a circoscrivere ed estinguere il rogo evitando che le fiamme si propagassero all’intero stabile.

In via precauzionale è stato interdetto l’accesso al locale seminterrato ed ai locali dell’appartamento sovrastanti sino a verifica tecnica approfondita.

Al momento dell’incendio nel miniappartamento dimoravano i proprietari che accortisi del fumo acre e denso proveniente dal garage, immediatamente hanno abbandonato l’abitazione ed avvisavano i soccorsi. Non si registrano danni a persone. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.