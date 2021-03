Con la lettura di un passo della lettera di Paolo ai Colossesi don Pino Silvestre, rettore della vicina chiesa del Monte, ha benedetto il nuovo Conservatorio musicale di Catanzaro intitolato a Pyotr Ilyich Tchaikovskij. Un eponimo impegnativo ma senza dubbio appropriato, vicendevolmente, alla dignità architettonica della nuova sistemazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali che, finora di stanza a Nocera Terinese, dovrebbe presto trasferire la sua sede principale a Catanzaro. Perlomeno questo è l’accordo preliminare raggiunto dal sindaco e presidente della Provincia Sergio Abramo e il management dell’Istituto, oggi rappresentato dai vertici, il direttore Pierfrancesco Pullia e il suo predecessore Fillippo Arlia, docente e direttore dell’orchestra Filarmonica della Calabria.

Il Conservatorio occuperà da oggi i tre piani dell’ala sud del complesso dell’ex Istituto Stella di proprietà pubblica, de Comune e della Provincia di Catanzaro. Ambienti che sono stati oggetto di lunghi lavori di restauro lievemente conservativo e più incisivamente adattato alle esigenze didattiche di una istituzione da anni nel circuito Afam (Alta formazione artistica e musicale) e che spera, come ha fatto intendere Arlia, di raggiungere nuovi traguardi e successi ancora più lusinghieri: “Qualche anno fa abbiamo iniziato il percorso che pone fine alla grave lacuna rappresentata dal fatto che Catanzaro, città importante e centrale dal punto di vista geografico e politico, fosse l’unico capoluogo di regione privo di un suo Conservatorio. La musica e l’attività del Conservatorio sono ambiti culturali che Catanzaro merita. Da parte nostra ringraziamo l’Amministrazione provinciale per l’impegno profuso e siamo felici e orgogliosi di occupare questo splendido palazzo in centro storico a due passi dal Duomo dove svolgeremo tante belle attività. Finora abbiamo utilizzato gli spazi del Teatro Politeama che, ovviamente ha il suo fulcro principale nelle attività di palcoscenico. Qui potremo dedicarci compiutamente alla nostra funzione principale, educare i giovani alla musica e aprire la città alla grande cultura musicale”.

Sergio Abramo è, ovviamente, molto contento della giornata che segna un altro punto in suo favore nel novero delle cose portate a compimento: “È un bellissimo immobile – ha detto il sindaco e presidente della Provincia – i cui lavori di ristrutturazione, dopo il progetto avviato da Michele Traversa nel 2005, sono proseguiti con Wanda Ferro prima ed Enzo Bruno poi, e che oggi completiamo dopo lungo tempo, offrendolo alla città in un momento particolare e difficile. ma Ringrazio il Tchaikovskij che ha firmato la convenzione con l’Amministrazione provinciale impegnandosi a trasferire il Conservatorio da Nocera Terinese a Catanzaro. Mille studenti entreranno in questa struttura, portando avanti l’idea del Polo delle Arti che stiamo realizzando con la Fondazione Politeama, con l’Accademia delle Belle Arti e, adesso con il Tcaikovskij. Dopo il palazzo dell’Educandato consegnato all’Accademia, arriva questo del Conservatorio, e a fine mese, primi di aprile, saremo dal notaio per firmare l’acquisizione del Teatro Masciari. Tre strutture meravigliose del cento storico restituite alla fruizione della Città. Saremo così pronti a rispondere positivamente e con ottime possibilità di riuscire, al prossimo bando ministeriale che istituisce un “Polo delle Arti” per regione. È questo l’unico modo per vincere la sfida di rivitalizzare il centro storico, non solo ristrutturazione di grandi edifici, ma movimentazione dei giovani e delle idee.

Tra l’altro con l’acquisizione del Masciari, due grandi teatri saranno a disposizione degli operatori per prove, messa in scena ed esecuzioni di livello”. Accanto al presidente della Provincia qualche consigliere provinciale, tra cui Giuseppe Pisano, il sovrintendente della Fondazione Politeama Gianvito Casadonte e il suo direttore generale Aldo Costa.

Il maestro Arlia ha anche dato conto delle ambizioni del Conservatorio: “Finora i nostri corsi di Catanzaro hanno contato su 150 allievi. Ci riproponiamo l’obiettivo ambizioso di giungere a regime ai mille iscritti, non solo per un fatto numerico, ma anche per offrire qualità. Partiremo necessariamente ‘a rate’, dovendo tra l’altro ricavare da grandi sale anche ambienti più piccoli, perché le lezioni sono spesso testa a testa tra docente e allievo, ma cominceremo subito, spostando alcune attività. Presto l’offerta didattica sarà completata, aggiungendo ai corsi propedeutici tutte le materie che completano il ciclo di studi”.