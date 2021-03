Officine FS di Catanzaro Lido, assunti 28 giovani

Finalmente alle Officine FS di Catanzaro Lido sono stati assunti 28 giovani che hanno superato le prove e possono essere immessi nel lavoro produttivo di un impianto che è oggi all’avanguardia a livello nazionale. L’impianto nasce di fatto a fine anno 1991, ed iniziò la produzione nel settembre del 1993. Adesso, con le ultime immissioni, il personale è di circa 70 unità. Oggi le Officine sono un impianto di 2° livello (manutenzione pesante), Polo di Riferimento Nazionale di Rete Ferroviaria Italiana per le attività manutentive, e svolgono la funzione di esecutore della manutenzione nell’ambito del Sistema Gestione della manutenzione di RFI. Ecco, per far fronte all’abbandono perpetrato da anni da Governi e FS ai danni della Calabria che come Filt-Cgil continueremo a denunciare, oggi è importante che impianti produttivi e di qualità come le Officine di Catanzaro Lido, uno dei pochissimi impianti di riferimento nella manutenzione pesante a livello nazionale, siano valorizzate assieme alle professionalità che ci sono e che hanno determinato il successo di un impianto dotato di grande e moderna tecnologia.

Le nuove assunzioni- si legge nel comunicato stampa della Filt – Cgil a firma di Gennaro Cavalieri – secondo noi ancora insufficienti, stanno a dimostrare che in Calabria ci sono le condizioni per avviare nel settore ferroviario un immediato cambio di passo anche a compensazione di quanto non avuto nel passato.