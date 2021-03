Dall’esperienza di Studio Sainato, attivo da oltre 40 anni nel settore dell’architettura e dell’ingegneria, nasce a Catanzaro il complesso residenziale di Poggio della Valle.

Ville indipendenti in posizione panoramica e favorevole per raggiungere rapidamente il centro città, la nuova metropolitana, Catanzaro Lido, il Policlinico, la cittadella regionale e il polo universitario.

Un’oasi urbana in collina, servita da viabilità interna riservata esclusivamente ai residenti.

Un rifugio di privacy e tranquillità nelle immediate vicinanze di via Lucrezia della Valle.

Poggio della Valle è un progetto innovativo dall’impronta green.

Le ville, tutte con giardino, sono concepite per mimetizzarsi con l’ambiente circostante attraverso l’integrazione di materiali e tecnologia.

L’impianto architettonico, dai profili contemporanei ed essenziali, risponde alle più recenti norme antisismiche. Le strutture sono state progettate con materiali naturali ed ecologici, grazie a tecniche di bioarchitettura e ingegneria bioclimatica; tutto nel totale rispetto dell’ambiente.

Inoltre la certificazione in Classe A, la più alta prevista dalla legge, garantisce al progetto abitativo la massima efficienza energetica.

La qualità architettonica degli esterni è completata da interni dalle ampie metrature, a partire da 220mq fino a 335 mq con piscina esterna. Spazi contemporanei e personalizzabili attraverso un’ampia selezione di essenze legnose, marmi, ceramiche di pregio. Una vasta offerta di arredamenti tra qui poter scegliere grazie all’assistenza costante dei professionisti di Studio Sainato, che firma il progetto e l’esecuzione dei lavori, fino alla consegna chiavi in mano delle ville.

Le dimore di Poggio della Valle sono dei veri e propri abiti sartoriali. Una grande innovazione nel panorama cittadino.

Di seguito i contatti per avere maggiori informazioni:

– Tel. 377.9444351

– info@poggiodellavalle.it

– www.poggiodellavalle.it

– INSTAGRAM

– FACEBOOK

– LINKEDIN