Sara Pedri, la ginecologa che ha lavorato a Catanzaro è scomparsa

Dallo scorso 4 marzo non si hanno notizie della ginecologa Sara Pedri. La dottoressa, nata a Forlì e adesso in servizio in Trentino, ha lavorato per diverso tempo a Catanzaro lasciando un ottimo ricordo umano e professionale a colleghi e pazienti che l’hanno conosciuta. Ora apprensione e mistero avvolgono la sua storia.

Sara, 31 enne, medico, alta 1.62, magra, capelli rossi, ginecologa, impiegata dapprima presso l’ospedale di Trento e, da pochi giorni, presso quello di Cles, era risultata irreperibile già dalla mattina.

Immediatamente venivano attivate le ricerche, sia presso l’abitazione di Cles, dove risultava assente, sia in tutto il territorio delle Valli del Noce. In breve tempo, grazie all’analisi speditiva delle videosorveglianze pubbliche ed al tracciamento dell’utenza mobile in uso alla donna, i Carabinieri rinvenivano la sua autovettura, una VW Troc, parcheggiata in località Mostizzolo del Comune di Cis, al confine con quello di Cles, nei pressi dell’incrocio tra le strade statali 43 e 42, nelle adiacenze del ponte che sovrasta il torrente Noce. All’interno del veicolo era presente il cellulare della donna.

Ad oggi ancora nessuna notizia, le ricerche proseguono e la famiglia invita le forze dell’ordine a proseguire le indagini.