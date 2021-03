Torna in libertà 25enne arrestato per droga a Caraffa

Torna in libertà il giovane di 25 anni di Caraffa in provincia di Catanzaro arrestato lo scorso 13 marzo dai Carabinieri della Compagnia di Girifalco per detenzione a fine di spaccio di droga. Era infatti stato trovato in possesso di 123 grammi di droga (di cui 115 hashish). Si è tenuta oggi al Tribunale di Catanzaro l’udienza di convalida dinnanzi al magistrato Flesca.

Il giovane era difeso dal legale Giuseppe Vetrano il quale si è opposto alla convalida dell’arresto. In riferimento al denaro contante ritrovato durante la perquisizione conclusa con l’arresto, circa 4mila euro, la difesa ha rilevato che gran parte di esso fosse riconducibile al fratello del giovane e che fosse di lecita provenienza.

Il pm ha chiesto quindi la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il Tribunale, pur convalidando l’arresto, ha optato per la piena libertà, senza alcuna misura cautelare. Si torna in aula il prossimo 23 giugno per il giudizio direttissimo come richiesto dalla difesa.