Lo scorso mese di luglio avvenne lo smantellamento della piccola edicola di Via A. Barbaro, adiacente allo storico bar Garden. Sono passati otto mesi ma nessuna iniziativa e’ stata presa neanche per mettere in regolare sicurezza la piccola superficie dove era ubicata l’angusta ma efficiente edicola. Su questo si interroga il signor Giuseppe Buccolieri.

La domanda vien spontanea- scrive Buccolieri- a chi fa comodo lasciare parzialmente incustodita tale superficie? Dato il perdurare immobilismo a chi fa comodo evidenziare la pericolosita’ di tale trappola!

Signori la domanda vien da se: cosa intende farne il Comune di quella superficie?

Chi scrive non si vuole vestire di rimproveri ma di attenzioni al fine di svegliare e stimolare chi di competenza, a fare sempre meglio e di piu’verso la Citta’ Capoluogo. Pertanto lo scrivente si chiede ancora, perche’ l’assordante silenzio?

Dal momento che nessuno se ne cura e si interessa di cosa fare dello spazio abbandonato a se stesso, perche’ non fare una elegante e comoda struttura accessoria (pensilina) per dare riparo ai cittadini, che quotidianamente aspettano anche ore per un pullman di servizio! O in alternativa erigere un elegante obelisco, o un meraviglioso monumento al concittadino scienziato dottor Renato Dulbecco? Che tanto ma tanto lustro ha dato alla Citta’ di Catanzaro e alla Calabria tutta.