Soverato, ordinanza del sindaco: scuole chiuse fino a Pasqua

Soverato da sabato alle ore 14 e fino a domenica sera sarà zona rossa. Lo ha detto il sindaco Ernesto Alecci con una diretta video sul suo profilo facebook. Il primo cittadino ha dato notizia di un’ordinanza firmata poco fa in cui, a causa dei continui contagi covid nella città ionica, aumentano le restrizioni.

Nello specifico le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse fino al prossimo 31 marzo. Disposte, inoltre, nuove misure in collaborazione con le istituzioni sanitaria per consentire di effettuare i tamponi a domicilio alle persone entrano in contatto con positivi o che presentano particolari sintomi come febbre o patologie pregresse.