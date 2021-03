Allarme Covid, sospesa l’attività didattica in presenza in alcune classi di scuole cittadine

Il sindaco Sergio Abramo ha disposto fino al 24 marzo la sospensione dell’attività didattica in presenza in una classe della scuola primaria del Convitto Galluppi e in una classe della scuola secondaria di primo grado del plesso Don Milani (istituto comprensivo Don Milani-Sala).

Le due differenti ordinanze si sono rese necessarie in seguito alla comunicazione, da parte delle dirigenze scolastiche, della positività al Covid verificata, tramite tampone molecolare, in un alunno frequentante la specifica classe del Galuppi e in altro frequentante quella del Don Milani. In questo modo si vuole consentire il completamento delle attività di tracciamento dei contatti stretti. È raccomandata l’attivazione, dove possibile, della didattica digitale integrata.

Con una terza ordinanza è stata riattivata la didattica in presenza nella classe di scuola secondaria di primo grado del plesso Todaro (istituto comprensivo Mater Domini) per cui era stata disposta la sospensione a partire dal 16 marzo. L’ordinanza è stata emessa su richiesta della dirigenza scolastica – sono state completate le attività di tracciamento – e consente di anticipare di due giorni (da domani, giovedì 18 marzo) il ritorno degli alunni fra i banchi.