Focolaio al carcere di Siano, sette i soggetti positivi

Un principio di focolaio Covid si registra all’interno del carcere. Sono sette fino a stasera i soggetti positivi al tampone, effettuato in seguito a lieve sintomatologia. Si tratta di quattro agenti di polizia penitenziaria e di tre detenuti.

Dopo i primi riscontri, la direzione della casa circondariale ‘Ugo Caridi’ ha già mandato una prima serie di guardie carcerarie (una quarantina) presso il tendone allestito dall’esercito nel parcheggio a valle della funicolare cittadina. I tamponi proseguiranno anche nei prossimi giorni mentre è stato richiamato in servizio una parte del personale in ferie o in permesso. In attesa di riprendere al più presto la vaccinazione della polizia penitenziaria che dopo i primi giorni ha subìto il fermo delle somministrazioni di AstraZeneca.