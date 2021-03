Iacona: ‘Nessun processo a Presadiretta: semmai un’inchiesta su un’indagine importante’

“Io non ho fatto un processo in tv, il processo si fa nell’aula bunker di Lamezia Terme e non era l’oggetto della mia inchiesta. L’oggetto della mia inchiesta era l’indagine Rinascita Scott. E le riprese sono cominciate prima ancora che iniziasse la prima udienza a Lamezia Terme. Non è che noi facciamo cronaca processuale. Invece è importante che i giornalisti tornino a parlare di queste cose”.

Così Riccardo Iacona replica, parlando con l’Adnkronos, alle critiche ricevute per la puntata di lunedì scorso di ‘Presadiretta’, dedicata interamente al maxi processo contro la ‘ndrangheta in corso nell’aula bunker a Lamezia Terme, scaturito dall’inchiesta Rinascita Scott contro la criminalità organizzata condotta dalla Procura di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri.

“C’è bisogno che i giornalisti italiani – sottolinea Iacona – tornino ad occuparsi della ‘ndrangheta, che non lascino soli i tanti magistrati che lavorano su questo terreno in tutta Italia e che invece utilizzino le loro inchieste per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su un pericolo gravissimo che abbiamo nel nostro Paese: l’inquinamento del tessuto democratico ad opera di organizzazioni che sono talmente potenti che, come insegna Rinascita Scott, riescono anche a dilagare in quella terra di mezzo dove ci sono i professionisti, deve c’è l’economia e così via”.