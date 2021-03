L’amministratore delegato della Rai a difesa di Presa diretta: “Trasmissione preziosa”

“Presa diretta da anni fa giornalismo d’inchiesta di alto livello e di qualità, da tutti riconosciuto e apprezzato. Non è mai stato uno spazio in cui si pronunciano sentenze o si spettacolarizzano i processi anticipandone le conclusioni: non è questa, né lo è mai stata, la vocazione di Presa diretta. Al contrario, ha sempre informato il pubblico con scrupolo, rigore e oggettivita’”.

Così l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, dopo le critiche rivolte al programma di Riccardo Iacona per la puntata, andata in onda lunedì sera su Rai3, dedicata all’indagine della procura, “Proprio perché svolge un ruolo diverso, tutto centrato sull’informazione – afferma Salini in una nota – va sottolineato con forza che Presa diretta è una trasmissione preziosa per la Rai nell’ottica del servizio pubblico e che in questo caso è svolto con grande serietà e indubbia professionalità”.