Nove casi di positività al Covid all’Abramo Cc a Settingiano

“Oggi, in videocall, si è svolto un incontro tra l’ Azienda Abramo Cc e le Rsu dei siti produttivi di Settingiano, Crotone e Cosenza.

L’Azienda ha confermato quanto aveva comunicato nei giorni scorsi via mail, circa la positività al covid-19 di 9 lavoratori, tutti presenti sul sito di Settingiano (commessa Enel Energia).

A seguito della comunicazione della prima positività, la stessa, afferma di aver attuato subito i protocolli anti-covid previsti e di aver provveduto a far eseguire la sanificazione di tutto il sito produttivo di Settingiano.

L’azienda, ha inoltre dichiarato, che successivamente alla sanificazione nessun lavoratore risultato positivo è rientrato in sede, in quanto il reparto impattato è stato chiuso da venerdì scorso.

Le Rsu Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, unitariamente, hanno fatto notare alcune discrepanze tra quanto comunicatoci dai colleghi coinvolti rispetto a quanto dichiarato dall’azienda ed hanno, inoltre, evidenziato la lentezza nel rispondere alle richieste fatte dalle Rls sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I rappresentanti sindacali presenti hanno inoltre chiesto, alla luce di quanto accaduto ed in considerazione della terza ondata di contagi che purtroppo interessa anche la nostra Regione, di rinviare i rientri in sede dei lavoratori attualmente remotizzati che, per decisione aziendale, erano stati pianificati.

Infine è stato chiesto di concedere, con la massima elasticità possibile, ai lavoratori che lavorano in sede e che ne faranno richiesta, istituti o FIS volontario, al fine di ridurre il più possibile la presenza in sede” . E’ quanto si legge in una nota stampa a firma delle Rsu Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil che comunicano cos’ i nove casi di positività nella sede lavorativa a Settingiano.

‘In data odierna – questo è invece è quanto comunicano le Rsu/Rls Abramo segreteria regionale Ugl Telecomunicazioni– si è tenuto incontro con Azienda Abramo e RSU/RLS per discutere delle azioni poste in essere dalla stessa per fronteggiare l’emergenza venutasi a creare in relazione ai casi Covid che hanno interessato nove lavoratori della commessa Enel nel sito di Settingiano.

L’ Azienda ha confermato di aver proceduto a mettere in atto quanto previsto dai protocolli anti-covid effettuando sanificazione dell’intero sito produttivo.

L’azienda ha sottolineato che i lavoratori positivi al covid, successivamente alla sanificazione, non sono stati presenti nel sito.

Come RSU/RLS ed Organizzazione Sindacale- si legge nella nota – abbiamo chiesto all’azienda di favorire il più possibile la remotizzazione del lavoro per i colleghi che fin oggi hanno prestato servizio in sede.

Ci siamo riservati, qualora i casi di Covid dovessero malauguratamente aumentare, di rivolgerci agli enti preposti per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Inoltre, alla luce di quanto verificatosi negli ultimi giorni, abbiamo chiesto all’azienda di organizzare, in una sede differente dal sito di Settingiano, le giornate dedicate alla firma della rescissione consensuale del rapporto di lavoro per gli oltre duecento colleghi della commessa SEN che, attraverso la clausola sociale, saranno assunti dalla System House.

Continueremo a monitorare quanto sta accadendo e rimaniamo disponibili per tutti i colleghi che vorranno rappresentare criticità rispetto a tale emergenza”.