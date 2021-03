Appalti, legname e assenza di controlli su tributi e concessioni: le motivazioni dello scioglimento del Comune di Guardavalle

“All’esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale. La permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell’istituzione locale”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha motivato il decreto di scioglimento dell’Amministrazione Comunale di Guardavalle – guidata dall’ormai ex sindaco Pino Ussia – finita nella bufera dopo la vicenda dell’installazione davanti al municipio della statua di Sant’Agazio donata dalla famiglia Gallace, poi rimossa dopo che della vicenda si è occupata la trasmissione Striscia la Notizia.

Non è soltanto per l’installazione della statua del Santo Patrono che si è deciso di commissariare per 18 mesi il Comune, anche se per il prefetto quella vicenda è ritenuta “particolarmente significativa dello stato di soggezione di quell’amministrazione comunale e sintomatica del controllo del territorio esercitato a Guardavalle dal locale crimine organizzato”.

In effetti emerge un quadro molto più complesso e preoccupante dalla relazione del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che ha recepito la proposta di scioglimento avanzata dalla Prefettura di Catanzaro dopo aver ricevuto le conclusioni della Commissione d’accesso, sulle cui risultanze ha sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza integrato con la partecipazione del procuratore Nicola Gratteri.

APPALTI AD IMPRESE COLLEGATE ALLA ‘NDRANGHETA

Gli accertamenti della commissione d’accesso “hanno rilevato la sussistenza degli elementi sintomatici di un condizionamento mafioso dell’ente, evidenziando come l’uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi”.

In particolare, l’attività ispettiva ha fatto emergere “il condizionamento della componente politica e di quella burocratica dell’amministrazione comunale, relativamente alla gestione delle gare di appalto di lavori o di acquisti di beni e servizi nelle quali vengono segnalati numerosi affidamenti diretti a società di fatto gestite da un soggetto contiguo alle locali cosche criminali, alcuni risalenti anche al primo mandato dell’attuale sindaco”.

Vengono segnalati “artificiosi frazionamenti delle pubbliche commesse affidate fuori delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica, spesso facendo ricorso, immotivatamente ed in assenza dei prescritti presupposti alla «somma urgenza» anche per lavori già regolarmente contemplati nei programmi comunali, in particolare per gli interventi sulla viabilità e le infrastrutture”.

La commissione ha evidenziato “l’assoluta assenza di controlli preventivi da parte dell’amministrazione comunale nei confronti delle società di fatto gestite dall’imprenditore” ritenuto contiguo alla ‘ndrangheta, “le quali peraltro risultavano iscritte nell’elenco delle ditte di fiducia cui affidare direttamente lavori di importo inferiori ai 40.000 euro, pur non possedendo nemmeno i requisiti di regolarità tributaria richiesti dagli stessi regolamenti comunali quale presupposto per l’attribuzione di affidamenti da parte dell’ente”. Società, tra l’altro, colpite da provvedimenti di interdittiva antimafia della Prefettura.

NESSUN CONTROLLO SULLE CONCESSIONI FORESTALI

Rilevanti carenze nelle attività istruttorie sono state segnalate dalla commissione di accesso nella gestione delle risorse forestali di proprietà del Comune di Guardavalle, settore economico nel quale recenti indagini giudiziarie hanno dimostrato il forte interesse della criminalità organizzata.

La totale assenza di controllo dell’uso delle concessioni, peraltro attribuite al di fuori delle procedure di evidenza pubblica e senza le preventive verifiche sui requisiti soggettivi dei titolari, facilitando in tal modo la pratica del taglio abusivo e il depauperamento della risorsa boschiva con grave danno erariale per l’ente. Inoltre, l’inerzia dell’amministrazione comunale ha favorito il consolidamento di «zone franche» senza controllo, in cui trovano facile ed indisturbata manovra i «taglialegna abusivi», su cui la criminalità organizzata esercita una provata influenza.

GLI STABILIMENTI BALNEARI IN ODORE DI MAFIA

Il prefetto di Catanzaro ha evidenziato pure l’interesse economico della ‘ndrangheta sulle concessioni demaniali, sia come mezzo di sfruttamento della risorsa turistica che come forma di controllo del territorio; le attività ispettive hanno fatto emergere che il Comune di Guardavalle ha autorizzato l’uso temporaneo del demanio marittimo a due stabilimenti balneari i cui gestori e parte del personale sono di fatto soggetti aventi frequentazioni od organici alle locali consorterie mafiose, ciò ad ulteriore conferma della gestione opaca della cosa pubblica da parte di quell’ente che, nel caso di specie, ha omesso di effettuare le prescritte verifiche dei requisiti soggettivi dei concessionari. I servizi balneari mostrano avvicendamenti societari solo formali, senza soluzione di continuità delle posizioni sostanziali, legate agli interessi della criminalità organizzata.

TRIBUTI LOCALI, GLI ‘NDRANGHETISTI NON PAGANO

Riguardo poi alla gestione dei tributi locali, la relazione prefettizia ha posto in evidenza l’ampia fascia di evasione che interessa il 70-80 per cento dei contribuenti IMU e SII (servizio idrico integrato), rilevando la totale assenza da parte dell’amministrazione di iniziative volte a recuperare i mancati introiti; su questo specifico punto, il sindaco di Guardavalle, sentito in merito dalla commissione d’indagine, si è limitato a riferire che la responsabilità della mancata riscossione deve essere addebitata esclusivamente all’ufficio tributi dell’unione dei comuni “Versante Ionico” al quale è stato delegato l’esercizio di tale delicata funzione. Nella relazione si evidenzia che lo stesso sindaco, in quell’occasione, ha mostrato “disinteresse rispetto alla gravità della perdita di risorse comunali e dei relativi effetti sul bilancio dell’ente — tuttora esposto alle conseguenze del dissesto finanziario risalente al gennaio 2013 — limitandosi a rimettere le relative responsabilità al predetto ufficio intercomunale e senza aggiungere altro circa eventuali iniziative da intraprendere per restringere l’area di evasione, rinunciando, comunque, al proprio compito di monitorare costantemente l’efficacia del sistema fiscale”.

Nella relazione prefettizia viene precisato anche che il responsabile del procedimento del servizio associato risulta essere legato, per rapporti parentali, con un soggetto affiliato al locale clan mafioso e che tra i contribuenti morosi vi sono numerosi esponenti della criminalità organizzata, oltrechè della imprenditoria locale tra i quali anche affidatari di lavori o di concessioni comunali.

ABUSIVISMO EDILIZIO, INERZIA VERSO ESPONENTI DEL CLAN

L’inerzia dell’amministrazione comunale è stata segnalata anche per quanto attiene l’abusivismo edilizio, le cui azioni di contrasto si sono limitate esclusivamente al piano formale con l’adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori o di demolizione dei manufatti abusivi senza che agli stessi sia seguita una concreta azione esecutiva. A questo riguardo, il prefetto di Catanzaro, a testimonianza dell’inerzia e del soggiacere dell’amministrazione comunale agli interessi illeciti delle consorterie locali, ha riferito di una vicenda processuale che ha riguardato un esponente del clan mafioso nei cui confronti il comune, dopo aver accertato un abuso edilizio, ha emesso un provvedimento di demolizione del manufatto mai portato ad esecuzione. Nessun intervento è stato effettuato dal Comune di Guardavalle anche quando il soggetto ingiunto ha perseverato nell’abuso ampliando ulteriormente l’immobile in questione.

“MALA GESTIO” DELLA COSA PUBBLICA

“La mala gestio della cosa pubblica, lo stato di assoluta precarietà amministrativa e il debole controllo della legalità dell’azione amministrativa, come analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Catanzaro – conclude il ministro Lamorgese – rilevano una serie di condizionamenti nell’amministrazione comunale di Guardavalle volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell’istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l’intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell’ente alla legalità”.