Gettonopoli e assunzioni fittizie: il pm chiede il processo per 12 persone

Sono dodici i rinvii a giudizio chiesti dal pm di Catanzaro Mandolfino nell’ambito dell’inchiesta Gettonopoli che si è anche occupata in un secondo filone di assunzioni fittizie che ha coinvolto imprenditori e consiglieri comunali di Catanzaro. Per quanto riguarda la vicenda relativa alle presenze fantasma in commissione, come riportato dal giornale online Calabria 7 è stato chiesto il processo per Giovanni Merante, Antonio Triffiletti e Libero Notarangelo.

Per la questione delle le false assunzioni gli amministratori di imprese Antonio Amendola,Elzbieta Musielak, Sabrina Scarfone, Carmelo Coluccio, Salvatore La Rosa. Chiesto invece i processo per entrambi i tronconi per Andrea Amendola, Tommaso Brutto, Enrico Consolante e Sergio Costanzo tutti consiglieri comunali.

Deciderà ovviamente il Giudice per l’udienza preliminare. La data dell’udienza ancora non è stata fissata.