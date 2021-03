Gli operatori dello spettacolo viaggiante in piazza per chiedere certezza sul futuro

Chiedono al prefetto di sollecitare il governo per avere certezze di una ripartenza appena ci sono le condizioni sanitarie. Sono gli operatori dei spettacoli viaggianti in particolare giostrai.

Il loro sit in organizzato per questa mattina a Catanzaro vuole essere la voce di un settore che come tanti altri è praticamente fermo dall’inizio della Pandemia.

“La nostra è una attività all’ aperto che porta gioia. Tutelata dalla legge 337/68 e molto piu sicura di altre- dichiara Ivan Musca portavoce dei manifestanti. Eppure le istituzioni ci hanno abbandonato. Ristori? Abbiamo avuto le briciole. Anche nel breve periodo in cui la pandemia ha dato una tregua, la scorsa estate, anche quando abbiamo avuto dei protocolli che sulla carta ci consentivano di lavorare tante amministrazioni non se la sono sentita di darci spazio. Tante le responsabilità che erano attribuite ai sindaci e che non si sono sentiti di prendersi. E intanto le spese di assicurazione, le tasse le altre spese abbiamo dovuto continuare a pagarle. Siamo in affanno e abbiamo tutti famiglia”.