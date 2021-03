Petronà, quarta vittima del Covid 19

Una delle storie più drammatiche in assoluto il Covid l’ha scritta a Petronà dove in meno di un mese salutano per sempre tre componenti della stessa famiglia: prima Franco, poi Lucia e ora Giacomo.

Ieri sera, presso la propria abitazione, ha esalato l’ultimo respiro anche Giacomo Filice, a distanza di appena quattro giorni dal doloroso commiato della figlia Lucia e di venticinque giorni dalla dipartita del genero Franco. Ecco l’impossibile che diventa possibile.

Giacomo, anni 95, non stava bene da tempo, non deambulava e il suo corpo, già provato da altre patologie, non ha retto alle tante congiunture negative: sofferenza, dolore, positività al virus.

L’anziano cittadino di Petronà amava molto la lettura ed era molto conosciuto in paese per la sua lunga militanza politica.

Sale a quattro il numero delle vittime nel piccolo centro presilano dove il Covid-19 non solo ha divelto le abitudini, ma ha spento tanti sorrisi. Nulla sarà più come prima.