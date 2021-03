Stefania e i suoi figli travolti dal fango: indagati in cinque

Sono il dirigente Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Catanzaro F.S., i dipendenti della Provincia di Catanzaro F.P, G.A.L. e C.P. e l’imprenditore agricolo di Curinga A.C. i cinque indagati dalla Procura di Lamezia Terme per la morte di Stefania Signore dei suoi piccoli Christian e Nicolò Frija, travolti dal fango e dai detriti nella notte del 5 ottobre 2018 lungo la strada provinciale in località “Belle canne” a San Pietro Lametino.

La giovane mamma tentò di mettere in salvo i suoi bimbi di 7 e due anni scendendo dall’auto, ma la furia dell’alluvione non lasciò scampo. Dopo disperate ricerche i corpi di Stefania e Cristian vennero ritrovati a 30 metri di distanza l’uno dall’altro, soltanto dopo una settimana venne ritrovato il corpicino di Nicolò sepolto dal fango.

Per capire se quella tragedia potesse essere evitata venne aperto da subito un fascicolo di indagine dalla Procura di Lamezia Terme guidata dal procuratore Salvatore Curcio. Le perizie e gli accertamenti condotti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Lamezia Terme e dai poliziotti del Commissariato hanno portato a stabilire un legame tra la tragedia e la mancata messa in sicurezza e manutenzione dell’area.

In particolare, secondo quanto emerge dall’avviso di conclusione indagini, A.C. è accusato di aver omesso di mantenere le ripe del proprio fondo in modo tale da evitare di scaricare detriti e terra sulla SP 113 e per aver scaricato, senza regolare concessione, nel tratto di strada, un notevole quantitativo di acqua meteorica mista a fango e detriti proveniente dai terreni soprastanti che, dopo essersi accumulata in una depressione del terreno, formava una “onda anomala” che, riversandosi sulla SP 113, ha investito l’autovettura Alfa Romeo Mito su cui viaggiavano Stefania Signore ed i suoi due figli.

F.S. e F.P. sono accusati – dopo gli interventi di manutenzione straordinaria del 1999 e 2006, attestanti l’accertamento, da parte dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, dell’esistenza di sversamenti laterali sulla SP 113 e della necessità di regimentare le acque meteoriche che provenivano dai terreni adiacenti – di non aver provveduto a segnalare le violazioni ai competenti organi di polizia, nonché di aver omesso di predisporre ulteriori controlli volti ad accertare il persistere o meno del problema.

G.A.L. e C.P. sono accusati di non aver mai segnalato all’allora responsabile del Reparto 8, F.P., il persistere della problematica dello sversamento di acque meteoriche e detriti dai terreni limitrofi, tra cui quello del Condello, sulla SP 113.

https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2021/03/13/alluvione-2018-5-indagati-per-la-morte-di-stefania-signore-e-dei-suoi-bambini-sulla-ss-113/190936/