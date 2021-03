Accusato di rapina e ricettazione per fatti commessi nel Veneto, giovane condannato a 3 anni

Dovrà scontare 3 anni e 3 mesi di reclusione il trentasettenne girifalcese ritenuto responsabile anche in concorso, di reati di rapina e ricettazione.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno, infatti, ottemperato ad ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza nei confronti dell’uomo ritenuto responsabile anche in concorso, di reati di rapina e ricettazione, commessi in Lonigo (VI) nel 2010.

Tra l’agosto e l’ottobre di quell’anno l’uomo era stato infatti indagato per azioni ai danni di esercizi commerciali della zona. Portato presso la casa circondariale di Locri (RC), espierà pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione.