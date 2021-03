Adesione bando regionale per migliorare viabilità Lido, Longo: “Grande lavoro di squadra amministrazione Abramo”

L’adesione al bando regionale per migliorare la viabilità fra Lido e Giovino è stata l’ennesima dimostrazione dei benefici che il lavoro di squadra dell’amministrazione Abramo può portare”. Lo ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo.

“L’intervento, per il quale il Comune ha presentato al dipartimento Infrastrutture della Regione un’idea progettuale di poco superiore ai quattro milioni di euro è stata infatti il prodotto concreto di una serie di incontri avuti anche con l’assessore ai Lavori pubblici Catalfamo, che ha subito garantito la sua disponibilità e collaborazione”.

Oltre al sindaco Sergio Abramo, che ha supervisionato l’intero percorso, Longo ha voluto ringraziare il consigliere comunale Antonio Ursino, “che ha seguito passo dopo passo l’intero iter della procedura, affiancato dal sottoscritto, a livello regionale”, il tecnico dello staff del primo cittadino Rossana Gnasso, “che sul progetto ha dedicato il massimo impegno”. “Tutti gli uffici coinvolti – ha aggiunto il delegato di giunta -, sia delle Grandi opere col dirigente Laganà che della Gestione del territorio col dirigente Bisceglia, hanno svolto un egregio lavoro di squadra”.

“Ritengo che le probabilità di ricevere il finanziamento siano altissime”, ha proseguito Longo: “Il progetto consegnato in Regione ha una qualità tecnica elevata e riguarda, soprattutto, un’aera strategica per la città capoluogo essendo mirato a migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità fra i quartieri Lido e Giovino, cioè la parte di Marina che diventerà di straordinaria importanza per lo sviluppo commerciale e turistico di Catanzaro una volta che verranno ultimati i lavori da 20 milioni di euro in cantiere al Porto”.

Miglioramenti, ha ribadito Longo, “che si concentreranno in prima battuta sulla sicurezza di automobilisti e pedoni, ma che renderanno ancora più bella quella parte di lungomare e daranno finalmente un volto nuovo, più moderno, funzionale con l’allargamento della carreggiata, e accattivante al ponte sulla Fiumarella”.