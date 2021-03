 Anche la Galleria Mancuso rientra fra le opere da riqualificare con Agenda urbana

Anche Galleria Mancuso rientra fra le opere che verranno riqualificate con il programma Agenda urbana.

Lo hanno annunciato il sindaco Sergio Abramo e il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni. “È un investimento complessivo di 550mila euro che consentirà all’amministrazione di eseguire il restyling e l’efficientamento energetico di una struttura importante che può e deve tornare ad avere un ruolo nevralgico nelle dinamiche sociali del centro storico del capoluogo”, hanno sottolineato Abramo e Polimeni.

“Con questa operazione la Galleria riceverà il robusto e atteso intervento finalizzato alla sua piena riqualificazione”, hanno aggiunto il sindaco e il presidente del Consiglio. L’iter amministrativo e progettuale è stato curato dai dirigenti Giovanni Laganà e Antonio De Marco.

“Si tratta di un’importante operazione di programmazione da parte del Comune, che ha individuato le risorse per il recupero di un’opera inizialmente non inserita nella stessa Agenda urbana. La dimostrazione – hanno concluso Abramo e Polimeni -, che Palazzo De Nobili continua a mantenere un occhio di riguardo su un luogo come Galleria Mancuso che è sempre stato un punto di riferimento per i catanzaresi. L’intenzione alla base di questa scelta è che torni a esserlo come e più di prima”.