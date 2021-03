Andali, azioni contrasto spopolamento

Non fa scena muta Andali in tema di spopolamento delle aree interne.

Dopo attenta disamina su annoso problema , ecco la prima misura: chiedere ai proprietari di case sfitte di esplicitare volontà nel vendere o affittare i propri immobili.

Basterà far pervenire all’ufficio preposto, anche attraverso mail istituzionale, i dati riferiti agli immobili e la disponibilità alla donazione, vendita o affitto.

“E’ un’importante sfida su un problema che riguarda tutti i paesi dell’entroterra: è la prima e non sarà ultima”,

ha argomentato primo cittadino di Andali Piero Peta nell’annunciare una serie di misure atte a contrastare problema abbandono aree interne.