Basso Profilo, ordinanza Tdl: dal notaio Guglielmo un atteggiamento consono al suo ruolo

“Ritiene il Collegio che gli elementi di novità introdotti dalle riportate conversazioni siano idonei ad innestare più di un dubbio sulla complicità del notaio rispetto all’iniziativa delittuosa riferibile agli altri indagati”.

Così, riferendosi ai testi di nuove intercettazioni non prese in considerazioni inizialmente, i giudici del Tribunale del Riesame di Catanzaro hanno annullato l’ordinanza con cui il Gip aveva disposto per il notaio Rocco Guglielmo il divieto di dimora nel capoluogo e l’interdizione del dodici mesi dall’esercizio dell’attività.

Il noto professionista è coinvolto nell’indagine Basso profilo con l’accusa di falso ideologico e trasferimento fraudolento di valori. Il magistrati del Tribunale della Libertà, presidente Michele Cappai, a latere Gabriella Pede e Sara Mazzotta spiegano in una ordinanza di 18 pagine le ragioni dell’annullamento.

Il ruolo attribuito in prima battuta a Guglielmo, quello di notaio compiacente in un sistema di intestazione fittizie viene – secondo quanto di ricava dall’ordinanza datata 18-19 febbraio – modificato sostanzialmente dal Tdl in un quadro accusatorio obiettivamente alleggerito.

“Le conversazioni “sopravvenute”, osserva il Collegio – si legge nel documento- sotto un distinto profilo, mettono in rilievo l’atteggiamento assunto dal notaio Guglielmo in occasione della stipula degli atti del 30 maggio 2018. Si osserva, al riguardo, che secondo la narrazione di uno stesso degli indagati, Baci Henrik, il notaio ha effettivamente richiesto ai soggetti presenti se comprendessero la lingua (“ma capite? intendete?”), ricevendo la seguente risposta: “si…capiamo tutto ma parliamo poco perchè non siamo…inc… .

Risulta, dunque, che il notaio abbia formalmente espletato l’indagine sulla comprensione della lingua italiana da parte dei soggetti presentatisi al suo cospetto per la stipula degli atti.

La risposta ricevuta, pur in ipotesi frutto della sola attività di “istruzione” esercitata dal Baci, appare d’altra parte proporzionata al tipo di indagine che il notaio avrebbe dovuto svolgere che, secondo il disposto dell’art. 47 della legge notarile, consiste nell’accertamento della “volontà negoziale” della parte”.

Quindi i magistrati del Tdl hanno rilevato in Guglielmo un atteggiamento consono al quello che un notaio avrebbe dovuto tenere e non una compiacenza al servizio di una condotta delittuosa.

Le nuove intercettazioni quindi sono stati sufficienti per escludere i gravi indizi di colpevolezza alla base delle misure cautelari. Misure annullate e accolta quindi l’istanza del collegio difensivo composto da Salvatore Staiano, Filippo Giunchedi, Vincenzo Cicino, Giuseppe Mussari, Vincenzo Maiolo Staiano, Alice Piperissa e Antonello Talerico.